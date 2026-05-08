Dok se Evropa nalazila pod čizmom nacističke Nemačke, u zapadnoj Srbiji tokom leta 1941. godine počeo je jedan od prvih organizovanih ustanaka protiv okupatora na prostoru tada porobljene Evrope.

U centru tih događaja našla se Loznica, grad koji je ostao upamćen kao prvi oslobođeni grad u okupiranoj Evropi tokom Drugog svetskog rata.

Napad na Loznicu

Grad je oslobođen 31. avgusta 1941. godine u akciji kojom je komandovao potpukovnik Veselin Misita, jedan od najbližih saradnika đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića i oficir Jugoslovenske vojske u otadžbini.

U zoru su ustanici krenuli u napad na nemački garnizon i žandarmerijske položaje u gradu. Posle žestokih borbi, okupatorske snage su savladane, a Loznica je pala u ruke ustanika.

Tokom napada poginuo je i sam Veselin Misita, koji je ostao simbol prvih dana ustanka i otpora okupaciji.

Simbol otpora okupaciji

Istoričari navode da je oslobađanje Loznice imalo veliki moralni i simbolički značaj, jer je pokazalo da nacistička sila nije nepobediva i da otpor okupatoru postoji uprkos ogromnoj vojnoj nadmoći Nemačke.

Pristalice Ravnogorskog pokreta i danas ističu Loznicu kao jedan od ključnih simbola ranog otpora nacizmu i okupaciji.

Izvor: Pogled.me/Miroslav Zavidović

