Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” objavio je najnoviji izveštaj o epidemiološkoj situaciji gripa i akutnih respiratornih infekcija u Srbiji za sezonu 2025/2026. godine. Prema podacima ažuriranim 7. maja, broj obolelih od bolesti sličnih gripu je u blagom padu, a aktivnost virusa trenutno je ispod epidemijskog praga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u Srbiji počeo je 29. septembra 2025. godine, a zdravstvene ustanove širom zemlje kontinuirano prate epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike oboljenja.

Više od 4.400 slučajeva bolesti sličnih gripu

Tokom 18. izveštajne nedelje, od 27. aprila do 3. maja 2026. godine, u Srbiji je registrovano ukupno 4.456 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa stopom incidencije od 66,86 na 100.000 stanovnika.

Kako navodi Batut, to je nešto niže u odnosu na prethodnu nedelju, a epidemiološki pokazatelji ukazuju da je geografska rasprostranjenost gripa trenutno na vanepidemijskom nivou.

Trend obolevanja je u opadanju, dok je klinička aktivnost gripa ispod epidemijskog praga.

Najviše obolevaju mala deca

I dalje se najviše stope obolevanja beleže kod dece uzrasta od 0 do 4 godine, gde incidencija iznosi 269,27 na 100.000 stanovnika.

Visoka stopa registrovana je i među decom od 5 do 14 godina, gde incidencija iznosi 151,73 na 100.000 stanovnika.

Stručnjaci upozoravaju da su deca i dalje najosetljivija grupa kada je reč o respiratornim infekcijama, posebno tokom promenljivih vremenskih uslova i sezonskih prelaza.

Skoro 9.000 respiratornih infekcija za nedelju dana

Prema podacima sentinel nadzora, tokom iste sedmice registrovano je ukupno 8.975 akutnih respiratornih infekcija, sa incidencijom od 746,57 na 100.000 stanovnika.

I taj broj je nešto niži u odnosu na prethodni period, što ukazuje na postepeno smirivanje sezone respiratornih virusa u Srbiji.

Nema potvrđenih slučajeva gripa

Batut navodi da tokom 18. izveštajne nedelje nije bilo laboratorijski potvrđenih slučajeva infekcije virusom gripa na teritoriji Srbije.

To dodatno potvrđuje da se cirkulacija virusa gripa trenutno nalazi na veoma niskom nivou.

Kakva je situacija u Evropi?

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije za 17. nedelju 2026. godine, stope oboljenja sličnih gripu iznad uobičajenog nivoa registrovane su samo u Danskoj i Kazahstanu.

Virus gripa u evropskom regionu vratio se na međusezonski nivo, dok je procenat pozitivnih testova na grip pao na svega jedan odsto, što je znatno ispod epidemijskog praga od 10 procenata.

Najveću pozitivnost testiranja trenutno beleže Severna Irska i Poljska.

