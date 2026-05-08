Tiktokerka Una Kablar, poznatija kao Uki Q, ponovo je uspela da digne društvene mreže na noge, nakon što je objavila vrele fotografije iz noćnog provoda sa pevačicom Indodjijom.

Njih dve su se provodile u prepunom klubu, a atmosferu su dodatno usijale kada su pred svima razmenjivale poljupce i nežnosti!

Fotografije su momentalno završile na njenom Instagram profilu, a sada su glavna tema na mrežama.

Uki Q je za izlazak odabrala ultra izazovnu kombinaciju, teksas mini šorts i top sa plišanim detaljima i lancima, dok je Indodjija zablistala u crnoj haljini sa dubokim izrezom.

Na jednoj od fotografija vidi se trenutak kada se strastveno ljube nasred kluba, potpuno opuštene i nasmejane, dok ih okružuju ljudi vidno šokirani.

Sledeća fotografija na kojoj su Uki i Indodjija bila je šaljivog karaktera, budući da pokazuju srednji prst.

„Ovo niko nije očekivao”

Mnogi su odmah počeli da nagađaju da li je reč samo o provodu i performansu za mreže ili između njih postoji nešto više.

Komentari ispod objave samo se nižu: „Meni je ovo jadno", "Internet danas gori!", „Ovo niko nije očekivao”, „Kakve lujkice!”, pisali su pratioci.

