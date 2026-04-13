Pevač Milan Dinčić Dinča otputovao je u Prizren gde je obišao čuvenu crkvu Bogorodice Ljeviške, a divne kadrove ove posete pokazao je svojim pratiocima.
Pozirao je ispred ove svetinje, a potografiju je objavio na svom Instagram profilu.
Ovaj njegov potez nimalo ne čudi, s obzirom na to da je poznato da pevač veoma poštuje tradiciju i da je okrenut religiji.
Dinča je nedavno, za Veliki petak, pokazao kako on i njegova supruga ukrašavaju uskršnja jaja na tradicionalni srpski način. Jaja su šarali voskom, što je pevač na mrežama opisao kao stari običaj sa Kosova i Metohije.
Koliko mu je vera važna u svakodnevnom životu, govori i činjenica da pravim vrednostima od malih nogu uči svoje troje dece. Tako je nedavno prisustvovao večernjoj liturgiji, gde je uslikao i snimio sina kako u crkvi pali sveću.
