Pevač Milan Dinčić Dinča otputovao je u Prizren gde je obišao čuvenu crkvu Bogorodice Ljeviške, a divne kadrove ove posete pokazao je svojim pratiocima.

Pozirao je ispred ove svetinje, a potografiju je objavio na svom Instagram profilu.

Ovaj njegov potez nimalo ne čudi, s obzirom na to da je poznato da pevač veoma poštuje tradiciju i da je okrenut religiji.

Dinča je nedavno, za Veliki petak, pokazao kako on i njegova supruga ukrašavaju uskršnja jaja na tradicionalni srpski način. Jaja su šarali voskom, što je pevač na mrežama opisao kao stari običaj sa Kosova i Metohije.

Koliko mu je vera važna u svakodnevnom životu, govori i činjenica da pravim vrednostima od malih nogu uči svoje troje dece. Tako je nedavno prisustvovao večernjoj liturgiji, gde je uslikao i snimio sina kako u crkvi pali sveću.

BONUS VIDEO:



