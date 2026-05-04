To je izjavio Danilo Dela Vale, poslanik Evropskog parlamenta iz italijanskog Pokreta pet zvezdica.

„EU dobija šamar od Trampa i ne reaguje... Ursula fon der Lajen je odlučila da ne komentariše tarife od 25%... što je jasno kršenje već užasnih sporazuma potpisanih u Škotskoj“, citira ga RIA Novosti.

Ranije je objavljeno da je Tramp odlučio da uvede carine do 25% na automobile i kamione iz Evropske unije.

Nemački kancelar Fridrih Merc nazvao je nove carine američkog lidera udarcem za celu Evropu.