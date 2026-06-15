Pevač Darko Lazić prošao je kroz najteži životni period, kada ga je prerano napustio brat Dragan 11. marta, nakon što je podlegao povredama nastalim u saobraćajnoj nesreći.

Mesec dana kasnije, folkera je sačekala jojš jedna tužna vesti. Umro je pevač Saše Katančića (49), kome je porodica nedavno dala pomen od 40 dana.



Od njega se oprostila i njegova kuma, koja se Saše oprostila slikom na kojoj je pevač, koji je umro od srčanog udara, pozirao sa bratom Darka Lazića, Draganom, koji je 11. marta poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Naime, Saša i Dragan bili su kumovi žene koja se sada oprostila od pevača.

- Živote, šta je ovo? - napisala je utučena kuma Lazića i preminulog Katančića, a na slici se nalazi i pokojni kum Katančića.

Osim toga, objavila je i jedan snimak sa privatne proslave na kojoj su zajedno Saša i Dragan.

Prijatelji i kolege se opraštaju na mrežama od Katančića, a poslednji pozdrav nije izostao ni od Darka Lazića, koji je pre nešto više od mesec dana sahranio rođenog brata Dragana.

- Brate počivaj u miru, neka ti je laka crna zemlja - poručio je Darko tada.

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