U Jutarnjem programu na televiziji Pink desila se neočekivana greška.
Voditeljka Marija Egelja imala je peh dok je vodila prognozu, a nakon što je primetila grešku u grafici, pokušala je da se izvuče.
Umesto regularnog vikenda - subote i nedelje, u vremenskoj prognozi su stajala dva petka.
Egelja se na šaljiv način izvukla iz situacije, pa je mnogobrojnim gledaocima "Novog jutra" poručila:
- Nećemo imati dva petka, kao što piše u ovoj grafici pogrešno, ali vikend će biti topliji u odnosu na radni deo ove sedmice - rekla je voditeljka, što je nasmejalo sve u studiju, ali i mnoge gledaoce.
- Zapravo treba da imamo dva petka, nije greška u grafici - našalila se Egelja kasnije u objavi na svom Instagra profilu.
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