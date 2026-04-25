Holandska vojna obaveštajna i bezbednosna služba (MIVD) upozorila je da bi Moskva mogla da obnovi dovoljnu borbenu moć u roku od 12 meseci od prestanka neprijateljstava u Ukrajini sa ciljem da poseje razdor unutar alijanse.

"Rusija predstavlja najveću i najdirektniju pretnju miru i stabilnosti u Evropi, a samim tim i našoj nacionalnoj bezbednosti i interesima", rekao je viceadmiral Peter Risink. Međutim, MIVD naglašava da je potpuni konvencionalni rat između Rusije i NATO-a "praktično isključen" dok je Moskva snažno angažovana u Ukrajini.

Umesto toga, izveštaj sugeriše da je šira strategija Rusije da preoblikuje evropski bezbednosni poredak i krene ka multipolarnom svetu u kojem je Rusija vodeća globalna sila. Umesto da pokuša da direktno porazi NATO, agencija upozorava da bi Moskva mogla da cilja na ograničene teritorijalne dobitke i taktike pritiska osmišljene da razotkriju podele među državama članicama. Obaveštajna agencija sugeriše da bi to čak moglo da uključi pretnju nuklearnim oružjem. MIVD upozorava da je pogoršanje odnosa između zapadnih zemalja učinilo Evropu sve ranjivijom, posebno, kako navode, "gde pravila postaju zamagljena, a moć sve odlučnija".

Takođe se navodi da ruska upotreba taktika ispod praga otvorenog rata, uključujući sajber napade, sabotaže i tajne operacije, stvara "stvarni rizik od nenamerne i stoga teško kontrolisane eskalacije".

Agencija procenjuje da je Rusija pretrpela oko 1,2 miliona trajnih žrtava od 2022. godine, uključujući više od 500.000 mrtvih. Uprkos velikim gubicima u Ukrajini, u izveštaju se navodi da je Rusija nastavila da širi svoje oružane snage regrutovanjem i obučavanjem dodatnog osoblja, povećanjem proizvodnje oružja i skladištenjem municije.

"Ruske oružane snage nisu samo postale veće, već i efikasnije nego pre rata u Ukrajini", dodaje se. Prema MIVD-u, Rusija je ostvarila značajna poboljšanja u nekoliko oblasti, uključujući dronove, sisteme komandovanja na bojnom polju i sposobnost brze primene lekcija naučenih iz borbenih operacija u Ukrajini. U izveštaju se navodi da je Rusija postala sigurnija u svoju sposobnost da napada vojne i civilne ciljeve na Zapadu zahvaljujući vojnoj saradnji sa Kinom, izveštava Mirror.

Risink je rekao da su kineske sajber operacije "veoma sposobne i organizovane na veoma složen način", dodajući: "Ranjivi smo i nismo uvek u stanju da vidimo sve pretnje koje Kina proizvodi". MIVD takođe upozorava na novu trku u nuklearnom naoružanju koju pokreće rastući nuklearni arsenal Kine, slabljenje sporazuma o kontroli naoružanja i brzi napredak veštačke inteligencije.