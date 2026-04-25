Glumica Iva Štrljić otvoreno je govorila o pritiscima društva na žene kada je reč o braku i roditeljstvu, te tvrdi da niko nikome ne treba da zaviruje u privatne stvari.

Pored toga, napominje da neko možda ne može da postane roditelj, te i da nije sve uvek u tome da li prosto decu hoće ili neće.

- Dolazimo do zaključka da je dete nešto što nekoga sputava, a ja ne bih mogla sa tim da se složim zato što je dete, kada želite da ga imate, ono što vam donosi radost i sreću u život - kaže Iva i dodaje:

-Pošto sam ja neko ko ima određeni broj godina u kojima društvo od mene očekuje da sam već rodila dete, ili više dece, ja sad imam jednu odgovornost prvo da objasnim. Neko će možda za mene reći da ja pripadam toj grupi, a ne pripadam. Znate zašto, nekad se u životu dogodi da u određenim godinama živeći taj svoj život, boreći se za sebe, radeći, trudeći se, desi se da vam se dete ne dogodi - rekla je glumica ranije za medije.

Inače, glumica se trudi da svoj privatni život sačuva od očiju javnosti, te retko govori o svojim partnerima. Ona tvrdi da svako treba da stavi fokus na njen rad, a ne ono što ne treba nikoga da se tiče.