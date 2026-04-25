Saša Popović je u više navrata govorio da je zajedno sa Lepom Brenom posetio pokojnu bugarsku proročicu Baba Vangu, poznatu po tome što je tokom života proricala ljudske sudbine i događaje.

Iako dugo nije želeo da priča šta mu je Vanga rekla, jednom prilikom ipak je otkrio deo priče vezan za njegovu ćerku Aleksandru.

- Kao mlad sam imao puno bubuljica. To je bio veliki problem i to sam jako teško lečio. Sa 37 godina kad sam bio kod Vange ona mi je, koja inače ne vidi, rekla: "Te bubuljice koje imaš..." Samo što nisam pao sa stolice. "Te bubuljice koje imaš, one će polako da nestanu kad ti se rodi dete". "To će sve da pređe na njega" - prisećao se Saša svojevremeno u jednoj emisiji, dodajući kako se vremenom ispostavilo da je Vanga bila u pravu.

"Jedva je to izlečila"

- I moja Aleksandra zaista ima isti taj problem i isto je to lečila. Hvala bogu, sad će još malo napuniti 24 godine i sve će se to srediti. Jedva je to izlečila - naglasio je Popović, koji je zajedno sa suprugom dao bogatstvo da ćerka bude zadovoljna..