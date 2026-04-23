U njemu objašnjava kako rukopis može otkriti mnogo o karakteru i ličnosti čoveka.

Prema njenim rečima, način na koji pišemo – uključujući veličinu slova, razmake između reči i pritisak olovke – može biti povezan sa određenim osobinama ličnosti.

Veličina slova i ličnost

Frančeska objašnjava da ljudi koji pišu velikim slovima često imaju izraženiju ekstrovertnu prirodu i otvoreniji su prema spoljašnjem svetu.

S druge strane, mali rukopis može ukazivati na introvertnu osobu, koja više voli mir, privatnost i povlačenje u svoj unutrašnji svet.

„Krupni rukopis je često povezan sa ekstroverzijom i željom za izražavanjem, dok mali rukopis može ukazivati na introverziju i sklonost samoći“, navodi ona.

Pritisak pri pisanju

Još jedan važan faktor je pritisak koji osoba koristi dok piše.

Jaki pritisak, prema psihološkom tumačenju, može biti povezan sa intenzivnim emocijama, snažnom voljom i energičnom ličnošću. Lagani pritisak, sa druge strane, često ukazuje na osetljivost, nežnost i emocionalnu delikatnost.

Oblik slova i karakter

Oblik slova takođe može otkriti određene osobine. Zaobljena slova obično se povezuju sa toplinom, kreativnošću i prijateljskim karakterom.

Nasuprot tome, oštra i uglasta slova mogu ukazivati na analitičniji, logičniji i rezervisaniji tip ličnosti.

Razmaci između reči

Razmak između slova i reči takođe ima svoje značenje. Veći razmaci često se povezuju sa nezavisnošću i slobodnim razmišljanjem, dok zbijen rukopis može ukazivati na fokusiranost i potrebu za bliskošću.

Šta otkriva potpis

Frančeska posebno ističe i značaj potpisa, koji često predstavlja način na koji želimo da nas drugi vide.

Veliki i upadljiv potpis može ukazivati na potrebu za priznanjem i samopouzdanjem, dok manji i diskretniji potpis može govoriti o skromnosti i potrebi za privatnošću.

Iako rukopis ne može u potpunosti definisati ličnost, mnogi psiholozi smatraju da određeni obrasci pisanja mogu pružiti zanimljive uvide u karakter čoveka i njegove emocionalne osobine.