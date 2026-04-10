Haris Berković i Rada Manojlović su romansu okončali pre devet godina, a o njhovoj ljubavi i dan-danas se govori.

Interesantno je da se pevač o njihovom odnosu nije oglašavao, dok je Rada o raskidu govorila više puta.

- Ova poslednja veza jedino nije pukla zbog treće osobe. Kada razmišljam o drugoj osobi, a imam partnera u tom momentu, to je već prevara i ja volim da budem fer igrač i zato odmah prekidam. Čim sam ja pomislila na drugoga, znači da u mojoj trenutnoj vezi nešto nije okej. Inače, muškarci su uvek za mir, ali ja nisam, ja ne volim mir nikako - rekla je svojevremeno Rada Manojlović za Star.

Sada, posle toliko godina tišine, Haris Berković je stao pred kamere domaćih medija, te progovorio o bivšoj ljubavi i sebi svojstven način.

Mladog izvođača pitali su o predstojećem koncertu Emira Đulovića, koji će se održati 4. decembra u Sarajevu, a jedna od gošća će biti upravo Rada Manojlović.

Berkovića su pitali šta misli o tome, a on im je pružio podršku i imao samo najlepše reči.

Sve najbolje, drago mi je da se održavaju takvi programi. Nigde nema pesme kao u Bosni! Drago mi je da je tako, neka zapevaju, nek bude sve super - rekao je Haris Berković, pa pitanje šta ako budu otpevali duet koji su Rada i Haris snimili, Berković je rekao:

- Šta god im je volja, samo nek je veselo - istakao je mladi pevač Haris Berković uz osmeh, zbog čega su mnogi zaključili da je sa pevačicom u korektnom odnosu i da među njima nema zle krvi .

