Najbogatiji Ukrajinac, vlasnik energetske kompanije DTEK Rinat Ahmetov, kupio je luksuzni stan u Monaku za čak 554 miliona dolara, što predstavlja najskuplju kupovinu nekretnine za lične potrebe u istoriji, prenosi Bloomberg. Hrvatski mediji međutim, ukazuju i na poreklo njegove imovine danas.

Reč je o petospratnom apartmanu od oko 2.500 kvadrata sa 21 sobom, privatnim bazenom, đakuzijem i osam parking mesta, smeštenom u prestižnoj četvrti Mareterra.

Rekordna kupovina u jeku rata

Kupovina je privukla pažnju jer dolazi u trenutku kada je infrastruktura Ahmetovljeve kompanije DTEK ozbiljno oštećena tokom rata u Ukrajini.

Prema dostupnim podacima, postrojenja ove kompanije napadnuta su više od 180 puta, ali je uprkos tome DTEK ostvario značajnu dobit.

U 2024. godini kompanija je zabeležila neto profit od 148 miliona evra, dok je operativna dobit iznosila oko 363 miliona evra.

Kako kompanija ostvaruje profit u ratnim uslovima

Poslovni model DTEK-a u ratnim okolnostima zasniva se na nekoliko ključnih faktora:

Državno regulisane cene električne energije koje omogućavaju stabilne prihode

Subvencionisana obnova infrastrukture uz pomoć međunarodne zajednice

Složena korporativna struktura sa holdingom i više povezanih kompanija

Ovakav model omogućava kompaniji da, uprkos uništenoj infrastrukturi, zadrži profitabilnost.

Pomoć iz Evrope i SAD

Značajan deo obnove energetskog sistema finansira se sredstvima evropskih i američkih poreskih obveznika.

Evropska komisija i SAD su zajedno obezbedile više od 100 miliona evra pomoći kroz opremu i materijal za obnovu elektrana.

Pored toga, više evropskih zemalja, uključujući Hrvatsku, doniralo je opremu iz svojih termoelektrana.

U osnovi, radilo se o dve stare elektrane (Sisak, Rijeka), pa ispada da Hrvatska na neki način realizuje sporazum o saradnji potpisan s DTEK-om još 2019. godine, tj. pre druge invazije Rusije na Ukrajinu.

Korupcija i politički pritisci

Ekonomisti ovakav sistem opisuju kao model u kojem se javni rizici prebacuju na državu i međunarodne partnere, dok profit ostaje u privatnim rukama.

DTEK snabdeva električnom energijom milione građana, ali se istovremeno postavlja pitanje kako se u takvim uslovima ostvaruju visoki profiti i realizuju luksuzne investicije poput kupovine u Monaku.

Dodatni kontekst daje i stanje korupcije u Ukrajini, koja se prema međunarodnim indeksima nalazi znatno niže od većine zemalja EU.

Tokom rata, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sproveo je niz smena i istraga u borbi protiv korupcije, uključujući i slučajeve u energetskom sektoru.

Kupovina luksuzne nekretnine od pola milijarde dolara u trenutku kada država vodi rat i oslanja se na međunarodnu pomoć otvara kompleksna pitanja o odnosu privatnog kapitala, državne politike i globalne solidarnosti.

Dok DTEK istovremeno obnavlja energetsku infrastrukturu i ostvaruje profit, ova transakcija dodatno skreće pažnju na način funkcionisanja ekonomije u ratnim uslovima, piše Blic.