Poznati kompozitor Goran Ratković Rale je progovorio o gorućim temama iz svog privatnog života.

Njegova romansa sa pop pevačicom Anom Nikolić već mesecima ne prestaje da intrigira javnost, a kako je sam priznao, pritisak medija mu nimalo ne prija.

- Nisam ja zastupljen u javnosti zato što želim, već ako paparaci kampuju ovde ispred kuće ili kod Ane ispred zgrade, ne mogu da izađem ni u prodavnicu da oni to ne snime i onda šta ću. Njima je to interesantno, a ja bih voleo da me nema - izjavio je kompozitor Goran Ratković Rale.

Na svoj novi imidž u javnosti imao je prilično iskren i surov komentar.

- Polako postajem starleta zato što me je ona uvukla u taj mulj. Ljudi pričaju svakakve gluposti. Ne vidim sebe u toj ulozi fatalnog muškarca, ja radim ono što radim. Tačno je da sam radio mnogo više pevačica nego pevača, ali je to je uvek profesionalni odnos, tu više od toga nikada nije ni bilo.

Kako je planula ljubav sa Anom Nikolić?

Iako se poznaju još od 1999. godine, varnice su se javile tek nedavno. Rale je prvi put otkrio kako je sve počelo.

- Ne znam. Bila je tu, došla pre dve i po godine i onda smo krenuli da se družimo, smejali smo se mesec dana, a nikako da uradimo to zbog čega je došla, nego samo smejanje i tako je to krenulo. Onaj ko nije spreman na sve, ne znam da li vredi živeti. Kad nekog voliš, onda je to prava stvar i čovek mora da se bori - rekao je Rale.

Na pitanje da li je teško voleti takvu ženu, dao je nikad iskreniji odgovor o Aninoj prirodi i njihovim glavnim problemima.

- Nije teško. Ona je predobra osoba, divno stvorenje, nemam reči da opišem koliko je ona dobra. Imamo samo jedan problem koji nas razara, a to je ljubomora s njene strane. I ja sam ljubomoran, ali ne pokazujem toliko kao ona - objasnio je Rale, pa dodao da Ana vuče teret iz svojih prošlih odnosa.

- Da, to i ona kaže: "Shvataš li ti u kojoj sam ja poziciji bila?". Znam, ali nisam ja to, ja imam skoro 60 godina, ona me poznaje od '99. godine, i sad ona misli da sam ja taj isti Rale, pa nisam, ženo. To se sve promenilo.

Javnost dugo intrigira priča o njihovom putovanju u Dubai i drami sa hotelijerima zbog navodno neplaćenih računa, a Rale je sada objasnio šta se zaista desilo.

- Prvo smo menjali hotel, pa smo onda i u tom hotelu morali da promenimo sobu, pa je ona sišla u drugu sobu, a oni su došli da je izbacuju. Ona je razumela da nije plaćena soba, a u stvari nije bio plaćen mini bar iz prethodne sobe. Jesmo mi potrošili, ali sam ja mislio da kada sam platio sobu da su oni videli sve. Došlo je do nesporazuma...

Alo/Kurir

BONUS VIDEO: