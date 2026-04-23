Bela kuća je navodno sastavila NATO listu „nevaljalih i dobrih“, sortirajući države članice u kategorije dok razmatra kako da nagradi zemlje koje su podržale rat SAD protiv Irana i kazni one koje to nisu učinile.

Prema pisanju Politika, interni dokument je pripremljen pre nedavne posete generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea Vašingtonu. Navodno navodi doprinose članica bloku i čini se da odražava retoriku Pentagona o „uzornim saveznicima“ koji zaslužuju „posebnu naklonost“, dok se drugi suočavaju sa „posledicama“.

Administracija nije javno precizirala koje su kazne na stolu. Ali zvaničnici koje je Politiko citirao rekli su da bi opcije mogle da uključuju premeštanje trupa, smanjenje vežbi ili preusmeravanje vojne saradnje sa „loših“ članica na poslušnije.

To bi moglo koristiti zemljama poput Poljske i Rumunije, za koje se smatra da su u Trampovoj milosti. Poljska već ugošćuje oko 10.000 američkih vojnika, dok je proširena rumunska vazduhoplovna baza Mihail Kogalničanu izdvojena kao potencijalno mesto koje bi moglo da primi više američkih snaga.

Ko je na crnoj listi?

Godinama je Tramp kritikovao evropske članice NATO-a zbog navodnog nedovoljnog plaćanja za sopstvenu „odbranu“, čak i dok su ulagale milijarde i milijarde u naoružavanje, finansiranje i održavanje Kijeva u njegovom sukobu sa Rusijom. Istovremeno, mnoge od tih istih vlada su pozvale na pretnju ruske pretnje kako bi opravdale novu militarizaciju i veće vojne budžete.

Sada se podela produbila oko Irana. Španija je bila među najjasnijim protivnicima, dok su, kako se navodi, Velika Britanija i Francuska takođe odbile ili zaustavile zahteve SAD za podršku. Druge države, uključujući Rumuniju i Bugarsku, prikazane su kao od veće pomoći u pogledu stacioniranja baza ili logistike.

U praksi, navodna „lista nevaljalih“ mogla bi dati Trampu još jedan način da isprazni NATO bez formalnog napuštanja i pretvori sporazum u otvoreniji transakcioni aranžman.

