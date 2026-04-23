Modna kreatorka Melina Džinović, nakon što se razvela od pevača Harisa Džinovća, prošle subote se udala za bogatog Engleza Džefrija Pola Arnolda Dejma (70) u Monaku.

Inače, kako su pisali domaći mediji, bogati biznismen je ogromnu svotu novca uložio u Melinin biznis sa prodajom haljina u Monte Karlu, pa je tako navodno dao skoro 200.000 evra kako bi ona pokušala da privuče i svetsku klijentelu koja dolazi na Azurnu obalu.

Kako je pričao izvor, Melinin novi suprug je izuzetno galntan:

- Taj čovek je vrlo galantan i ne žali kad je Melina u pitanju. Gde ona okom, tu on skokom, što bi se reklo. Vrlo je uticajan ovde, ima dosta uspešnih prijatelja na raznim pozicijama i razne kontakte, pa je preko svojih veza i sredio da ovde ona otvori butik u jednoj koncept radnji. Za to je dao najmanje 200.000 evra, ako se uzmu u obzir lokacija, zakup mesta u tom lokalu, promocije, fotkanje modela, transport haljina koje se šiju u Srbiji i tako dalje - pričao je izvor.

Podsetimo, poznato je da su Melinine kreacije ranije nosile svetske zvezde poput Dženifer Lopez, Šeron Stoun, Sofije Vergare, Pamele Anderson, Maraje Keri i Paris Hilton.

Holivudska zvezda Šeron Stoun pogledala je svojevremeno Melinu reviju sa Nedelje mode u Majamiju, te je poželela da se ti modeli nađu u njenom ormanu.

-Pozvala me je u sredu, u ponedeljak smo se srele u njenoj kući u Los Anđelesu. Bila sam oduševljena njenim pozivom, pomalo i nervozna, a susret sa njom je bio izuzetno prijatan. Šeron Stoun je jako kulturna, te najveće zvezde ostavljaju i najbolje utiske. Prijatna je, saosećajna i dramatično se***pilna - otkrila je ranije Melina jednom prilikom za Blic ženu.

