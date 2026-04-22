Zorana Mićanović progovorila je o privatnom životu i teškom periodu kroz koji je njena porodica prošla, jer je njen otac imao zdravstvene probleme.

Na nastup u Beogradu sinoć je pevačicu dovezao otac, a ona je tom prilikom otkrila kako se oporavlja.

Kako kaže, njen otac je imao niz zdravstvenih problema, ali je porodica jedva uspela da ga "vrati na staro".

- Iskreno, moj tata je imao loše periode. Sada je bolje i oporavlja se. Kada je on uz mene bolje mi je i lepše, ne postoji ništa lepše od podrške roditelja. Često nisam kod kuće sa roditeljima i to i njima i meni teško pada, zato mi prija kada može da me doveze na svirku - rekla je pa nastavila:

- Imao je infarkt, dve operacije kičme i još svašta sporedno. Jako je bilo teško, tri godine smo se borili sa njim da ga vratimo da bude stari. Kada krene jedno, uvek se nadovezuje. Sada je sve dobro - otkrila je Zorana.

U daljem razgovoru Mićanovićeva je otkrila da o ljubavi više ne želi da priča javno.

- I da imam dečka i da nemam, ne bih previše pričala o tome. Lepo mi je, srećna sam i širim pozitivnu energiju. Nisam se pokajala, dala sam u medije sve što sam smatrala da treba, ali sam shvatila da ljubav treba držati dalje od toga. Ljudi kada znaju sa kim si u vezi, gledaju da to što pre unište i pokvare. Bolje je kriti - rekla je Zorana, a na pitanje da li je upoznala ženu svog bivšeg dečka MC Stojana rekla je:

- Nisam, nažalost, ali nadam se da ću je upoznati. Pre možda mesec dana sam se čula sa Mc Stojanom oko nekih pesama. Ostali smo u super odnosu, zašto bi bilo zle krvi, radićemo zajedno sigurno nekada. Ne moram da se čujem sa nekim i pijem kafu, ali zašto bismo imali neprijatne situacije. Možemo da se vidimo i javim mu se sem ako me ne uvredi ili povredi - rekla je za kraj.

Alo/Blic

