Sudbinski susret Meline Arnold, ranije Galić, u javnosti poznata kao Melina Džinović, sa novim suprugom Džefrijem Polom Arnoldom dogodio se verovali ili ne u taksiju.



Kako prenose domaći mediji, kretaorka je milionera iz Velike Britanije upoznala na neobičan i neočekivan način, a kako se i sama pohvalila prijateljicama, to je bio susret koji joj je promenio život.

Naime, nakon turbulentnog perioda i završetka dugogodišnjeg braka sa Harisom Džinovićem, koji je godinama bio pod lupom javnosti, Melina je daleko od očiju radoznalih pogleda nastavila svoj život između evropskih metropola. Ni manje ni više nego u Kneževnini Monako. A onda se dogodio trenutak koji bi, bez preterivanja, mogao da bude uvod u romantičnu dramu.

Kako se poverila bliskim prijateljicama, tog dana sve je izgledalo sasvim obično. Poručila je taksi koji je trebalo da je odveze do aerodroma. Nije ni slutila da će se upravo u tom vozilu odigrati susret koji će joj promeniti život iz korena. Vožnja je dobila neočekivan tok kada ju je vozač uz izvinjenje upitao da li bi mogao da primi još jednog putnika.

-Malo jeste to čudno jer taksista kada uzme putnika retko kada vozi i drugu mušteriju. Možda je to bila posebna situacija ili sudbina. Nešto jeste, ali ovo je lično Melina pričala svojim prijateljicama - ispričao je izvor.

- Ovde u Monaku istinski bogati ljudi retko koriste taksi, ali ovo je očigledno bila neka posebna situacija ili prosto sudbina. Razmenili su kontakt, nakon čega su nastavili druženje. Eto, razgovor koji je započeo sasvim spontano ubrzo je prerastao u nešto više. Već tokom vožnje među njima se osetila posebna energija. Pričala mu je o modi, a on je uživao, kada su izašli prvi put na večeru Melini je sve bilo jasno i ko je on i koliko je uspešan. To je bilo dovoljno da joj se dopadne još više i da joj razlika u godinama ne smeta - zaključuje izvor za domaće medije.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO:

