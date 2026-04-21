Izbor za predstavnika Srbije na najvećem muzičkom takmičenju na planeti, koje se ove godine održava u Beču, biće završen večeras. Finaliste smo upoznali kroz dva polufinala 24. i 26. februara, a pred nama je zanimljivo muzičko veče kada ćemo saznati koja kompozicija ode na izbor za najbolju pesmu Evrope.

Kroz dve polufinalne večeri „Pesme za Evroviziju 2026“ publiku su vodili Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a Stefan Popović je u grin rumu rasterivao tremu kod takmičara. Tako će biti i u velikom finalu kada će u revijalnom delu nastupati i grčki predstavnik Akilas, kao specijalni gost.

Inače, malo ko zna kako su Kristina i Dragana ostvarile prijateljski odnos, a o tome je voditeljka jednom prilikom pričala pred kamerama.

Da Kosjerina i Kristina nisu samo koleginice, već i dobre prijateljice, govori u prilog činjenica, da jedna drugoj pomažu i van kamera, o čemu je Krisitna govorila.



- Imala sam ozbiljne povrede ruku, ali to nisam shvatila tragično. Rekoh da stres vrlo dobro podnosim, a imam i visok prag tolerancije na bol. Svima je bilo strašno, a ja sam „Pesmu za Evroviziju“ radila sa šipkom u ruci. Prvih pet dana posle operacije sam ležala i sve vreme se sebi čudila kako izdržavam toliko mirovanje. Dragana Kosjerina mi je tada mnogo pomogla. Dolazila je kod mene, da mi ne bi dala da radim, što bi moglo da dovede do pomeranja te šipke u ruci – istakla je Kristina za Story, ističući da je koleginici beskrajno zahvalna zbog pomoći.

Inače, malo ko zna da je Krisitna od Kosjerine starija čak sedam godina.

