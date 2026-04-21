Evropska komisija planira da u novom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije za period 2028–2034 poveća vojnu potrošnju čak deset puta, na 131 milijardu evra, u odnosu na 13 milijardi u prethodnom budžetu.

To je izjavio evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius na saslušanju u odboru Evropskog parlamenta za industriju, istraživanja i energetiku.

On je pozvao poslanike da u predstojećim pregovorima čvrsto brane izdvajanja za odbranu i svemir, naglašavajući da ne sme biti kompromisa i da je 131 milijarda evra apsolutni minimum, prenosi Kommersant.



Kubilius je takođe apelovao na zemlje EU da povećaju proizvodnju oružja i nadmaše Rusiju, ističući da, uprkos naporima Evropske unije, Rusija trenutno proizvodi više artiljerijske municije i raketa nego sve članice EU zajedno.

U budžetskom periodu 2020–2027 EU nije imala posebnu stavku za vojnu potrošnju. To je bio poslednji budžet takozvanog "mirnodopskog" ili "starog" Evropskog saveza. Jedini fond koji je omogućavao finansiranje vojnih aktivnosti bio je Evropski fond za mir, sa planiranih 13 milijardi evra.



Ta sredstva su, međutim, već potrošena do 2023. godine, kada je Brisel počeo da ih koristi za nabavku oružja za Ukrajinu od samog početka rata.