Voditelj ružičaste televizije, Predrag Sarapa, morao je da napusti Jutarnji program zbog zdravstvenog problema sa kojim se suočio pred kamerama. Voditeljka Jovana Maksimović jutros je sama otvorila jutarnji program na televiziji Pink, pojavivši se u studiju oko 5:50 časova.



Nakon uvodne najave i prvog Dnevnika, oko 6:30 časova programu se nakratko pridružio i voditelj Predrag Sarapa, koji je stigao na posao, ali se u emisiji zadržao svega nekoliko minuta.

U jednom trenutku, kako se nezvanično saznaje, osetio je mučninu, a moglo se primetiti da je nakratko stavio ruku na vrat.

Ubrzo nakon uključenja u program i obraćanja iz Hitne pomoći, gledaoce je iznenadilo to što se po povratku u studio Sarapa više nije nalazio pored koleginice, već je emisija nastavljena bez njega.

Prema nezvaničnim informacijama, voditelj je ranije tokom jutra osetio zdravstvene tegobe i potražio medicinsku pomoć, nakon čega je napustio program.

Nakon pregleda, upućen je na kućno lečenje, gde nastavlja oporavak.

Inače, Dea Đurđević je otišla na porodiljsko, a Jovana Maksimović vodi jutarnji program sa Predragom Sarapom.

- Jutarnji program mi se dopada jer imam interakciju sa ljudima. U pitanju su različite teme, što znači da je i rad zanimljiv. Veoma mi se dopada nova poslovna uloga. Nešto novo se nauči i sazna, što je još jedan plus - rekla je prošle godine.

