Zaboravite beskrajne “to-do” liste koje vas preplave već na početku dana. Istinski produktivni ljudi ne startuju sa deset obaveza — već sa jednom, ali pravom.

To je takozvano pravilo „jedne stvari“, i upravo ono razdvaja haotičan dan od dana koji ima jasan fokus i smer.

Suština je jednostavna: pre nego što uradite bilo šta drugo, izaberite jednu najvažniju stvar koju danas morate da završite.

Ne tri. Ne pet. Samo jednu.

To je zadatak koji, kada ga završite, čini ceo dan uspešnim — bez obzira na sve ostalo.

Zašto ovo funkcioniše?

Većina ljudi rasipa energiju na previše odluka i sitnih zadataka. Kada imate jednu jasnu metu:

fokus postaje oštriji

odlaganje slabi

osećaj kontrole se vraća

Umesto stalnog prebacivanja između obaveza, završavate nešto konkretno i vredno.

Kako da primenite ovo pravilo za 2 minuta

Ne treba vam komplikovan sistem. Dovoljno je sledeće:

čim ustanete, uzmite papir ili telefon

zapitajte se: „Šta je danas najvažnije da završim?“

zapišite jednu stvar

počnite od nje, pre svega ostalog

Bez mejlova. Bez društvenih mreža. Bez „samo da proverim nešto“.

Mnogi napišu tu jednu stvar — ali je zaborave čim dan krene.

Ako ste je već izabrali, tretirajte je kao prioritet broj jedan. Sve ostalo dolazi posle.