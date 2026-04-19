Mladi pevač Jakov Jozinović i večeras održava koncert u srpskoj prestonici, sedmi po redu.

U prvim redovima smo mogli da vidimo Sofiju Šašić, ćerku folkera Željka Šašića, ali i Jovanu Jocić, nekadašnju ženu Vladana iz "Magla benda".

- Imamo najbolje stajlinge! Najskuplje na meni su sako i majica - rekla je Sofija Šašić na licu mesta, dok joj je društvo pravila prijateljica.

- Dobro veče, Beograde! Hvala vam za ovu noć i što sedmi put zaredom pevam za vas - poručio je Jakov publici večeras.

Ukrstio glasove sa Bokijem Leksingtonom

Mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović niže koncerte u srpskoj prestonici, a publika je nedavno euforično reagovala zbog jednog njegovog gosta.

Joziunović je pozvao Bokija iz Leksingtona da mu se pridruži na sceni, pa je usledio vrisak prisutnih.

- Kome ne bi bila čast da bude ovde večeras, recite mi? - kazao je Bojan Leksington na koncertu Jakova Jozinovića.

