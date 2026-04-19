Pevačica Jana Todorović iznenadila je domaću javnost priznanjem da je došlo do neočekivanog pomirenja između nje i njene koleginice, Stoje Novaković, sa kojom godinama unazad nije razgovarala.

Kako je iskreno ispričala, više se ni ne seća šta je bio tačan razlog njihovog dugogodišnjeg sukoba, ali ne krije da danas jako žali zbog toga.

- Okretale smo glavu jedna od druge, žao mi je zbog toga jer godine prolaze - rekla je Jana, prisećajući se perioda kada su ignorisale jedna drugu.

Do njihovog ponovnog susreta i kontakta došlo je potpuno neplanirano.

- Pomirenje se desilo spontano - priznala je pevačica i dodala da joj je izuzetno drago zbog ovakvog ishoda, jer veoma voli Stoju i uživa u njenim pesmama.

Kada je reč o razlogu zbog kojeg su uopšte prekinule svaki kontakt i započele estradni rat, Jana se našalila na njihov račun i nasmejala mnoge

- Žene smo bile u klimaksu, to je bio razlog svađe - našalila se Todorovićeva za domaće medije.

- Ne bih ja o tome, Stoji želim sve najbolje, ona je divna žena i divna majka, nema potrebe o tome, ja joj šaljem pozdrav - poručila je Jana.

- Nas dve smo i nastupale zajedno, dosta smo se viđale i ona je samo prestala da se javlja. Ne znam šta se tu desilo, ako je nešto do mene, nemam problem da se izvinim, ali stvarno ne znam zašto je prestala da se javlja - zaključila je Jana i dodala da bi i želela da nastavi i dalje da sarađuje sa Stojom.

BONUS VIDEO: