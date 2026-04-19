Danas se navršava 40 dana od kako je poginuo rođeni brat Darka Lazića u saobraćajnoj nesreći na motoru, a njegova majka Branka Lazić stigla je u crkvu gde će se služiti opelo.

Darko Lazić u crnini je ispred svoje kuće u Brestaču danas obavljao sve što je bilo potrebno, kako bi ispoštovao sve običaje, a zatim je u kući pokojnog brata primao prijatelje i rodbinu koji su se kasnije uputili ka groblju.

Majka Branka vidno je utučena ušla u crkvu gde će se održati opelo. Ona je jedva koračala ka crkvi, gde je ušla za Darkom.

Lazićev brat je sahranjen pored grobnice roditelja u kojoj počiva njihov otac Dragan, koji je preminuo 2021. godine.

Podsetimo, Dragan Lazić poginuo je 11. marta u saobraćajnoj nesreći u selu Krnule u opštini Vladimici.

- Dragan se kretao iz pravca Valjeva ka Šapcu dok je putničko vozilo išlo iz Šapca ka Valjevu. Prema prvim informacijama do udesa je došlo kada je pokušao da skrene levo. Udario je u desnu stranu putničkog vozila - rekao je izvor.

Alo/Telegraf





BONUS VIDEO: