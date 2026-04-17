Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović, došao je na pomen pokojnoj prijateljici Steli Savić i ostao je razočaran prizorom koji ga je zatekao.



Beživotno telo Stele Savić pronađeno je u ventilacionom otvoru na Vračaru 20. marta, nakon što se danima vodila kao nestala.

Kristijan i Stelin partner Miša su je sahranili, a samo nekolicina prijatelja došla je na njen poslednji ipraćaj.

Međutim, na pomen od 40 dana nije došlo ni tih nekoliko ljudi, već samo Golubović i Miša.

- Evo dragi moji da vam objasnim kako stvari stoje. Danas je tačno 40 dana otkako je Stela Savić umrla. Sada smo na njenom grobu, gde smo je ispratili onaj dan, dan sahrane... Evo da vidite koliko je ljudi prisutno za 40 dana - rekao je Golubović i okrenuo kameru ka grobu, pored kog je stajao samo jedan čovek, pa dodao:

- To je Miša koji je bio sa njom, u kakvoj vezi vi znate. Ovo je grob njenog deke, tu je sahranjena cela porodica Savić. Niko sem mene i Miše nije došao da očisti grob. Evo čekamo popa, kupili smo žito i cvreno vino. Nadamo se da joj je svaki greh oprošten i da je pronašla mir. Stela počivaj u miru, ljubi ti Krile dušu. Tvoji pravi prijatelji će dolaziti ovde dok su živi. Bolje mi tebi, nego ti nama - poručio je Kristijan.

