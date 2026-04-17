Nakon što je jutros Marija Bulat prijavila Marka Bulata policiji zbog nasilja, sada se odvija nova drama zbog koje je intervenisala policija.

Marijina ćerka koju je rodila u prvom braku, Sofija, stigla je u porodični dom sa dvomesečnom bebom koju je dobila nedavno, ali i sa sestrom Doroteom.

Nakon što je pokušala da uđe u stan i vidi majku posle drame, dogodila se nova drama.

Kako niko nije odgovarao na interfon, Sofija je uplašena pozvala policiju.

Čim je stigla partola, Sofija je u suzama rekla:

- Došla sam sa detetom od dva meseca, nisu mi dali ni da vidim majku i brata. Molim vas vidite samo da li su oni dobro - aludirajući da je još neko u stanu s njima.

Policija je ušla u zgradu, a Sofija je ostala ispod prozora Marijinog stana u suzama.

