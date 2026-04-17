U porodičnom domu pevača Marka Bulata jutros se odigrala prava drama. Naime, njega je supruga Marija prijavila policiji za nasilje, a sada se Marija oglasila za domaće medije, te tom prilikom otkrila detalje porodičnog haosa.

- Idem od doktora, moram da budem okej, malo je nezgodno. Ćerkica je u školi, sin je gore. Deca nisu bila tu kada se sve desilo, Marko je u policiji, biće pušten. Nadam se da će doći kući - rekla je Marija Bulat.

Marko i Marija bili u centru skandala pre dve godine

Podsetimo, Marko je suprugu 2024. godine prijavio za nasilje.



- U afektu mi je svašta izrečeno, pa sam je prijavio. Ona je bila deo mnogih afera, jesam prijavio nasilje u porodici. Njene izjave neću da komentarišem, nisam sigurno samog sebe davio! Videćemo od ponedeljka da li ćemo se razvesti, danas u razgovoru sa njom nisam video sa te strane želju da brak opstane - govorio je Marko tada u emisiji Jovane Jeremić.

- Kada je neko izuzetno bolestan, nezadovoljan time da nije dobar partner, ne može zbog bolesti da pruži maksimum, dođe do ovakvih stvari, mora doći do razumevanja - dodao je bio tom prilikom.

