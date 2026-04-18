Otac Saše i Dejana Matića, Zoran Matić, je nedavno otkrio istinu o rođenju, odrastanju i životu popularnih pevača.

Osvrnuo se na to kako je izgledalo Sašino i Dejanovo detinjstvo i otkrio da li je bio strog u odgajanju sinova.

- Njima je upropašnjen vid, predozirani su kiseonikom, oni su otrovani - rekao je u jednom trenutku Zoran, pa dodao:

- Mogao je i mozak da nastrada, sreća pa nije. Supruga i ja smo sve pokušali što je moglo da se pokuša. Posle mesec dana smo ih odveli u Zagreb i čim smo ušli na vrata, doktorke su rekle: "Jao šta ste uradili deci? Vaša deca ne vide", reko: "Ja sam došao to vas da pitam". Bio sam beogradski osiguranik, kada smo sutradan došli u Beograd na Instistut za majku i dete, profesor nas je primio i on je rekao: "Idioti, šta su uradili".

"Saša je ozbiljniji, a Dejo je bio cirkus"

O popularnoj braći su govorile i njihove komšije iz Drvara.

- To su divni momci, lepa, složna braća - rekla je jedna sugrađanka Matića, dok je komšija takođe istakao kakvi su bili, ali i koliko je veliku ulogu u svemu odigrao upravo njihov otac.

- Njihov otac je odigrao presudnu ulogu. Ta njegova upornost...Sale je bio ozbiljniji, a Dejo je bio cirkus - rekao je jedan komšija.

- Bili su mali, nisu videli, ali oni su nekako znali da se kreću, bili su prebistri - rekla starija gospođa koja se ponosi braćom Matić za Blic televiziju.

