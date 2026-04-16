Nekadašnji istaknuti sportski novinar RTS-a Saša Mikić preminuo je u kikindskoj bolnici u 63. godini života.

Poslednje nedelje je proveo u bolnici, nakon što mu se kod kuće zdravstveno stanje pogoršalo.

Pre nego što je zakoračio u novinarske vode Mikić se bavio vaterpolom, sportom kojem je ostao veran tokom čitave karijere. Prve novinarske korake načinio je na Radio Indeksu, još tokom studija na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prvi urednik bio mu je Risto Kubura, koji je prepoznao njegov talenat i usmerio ga ka profesionalnom novinarstvu.

- Saša Mikić... Moj kolega sa svetske književnosti i sa RTS-a...Bivši vaterpolista, najbolji frajer Filološkog fakulteta devedesetih, ali nedodirljiv jer je voleo onu sa kojom je dobio decu. Ponosna sam što sam mu jednog dana dok smo igrali bilijar, čini mi se 1992. u Balkanu, rekla da bi mogao da počne honorarno da radi u sportskoj redakciji kod Riste Kubure i zakazala mu intervju. Tako sam bila srećna dok sam ga kao i cela nacija slušala tako obrazovnog, elokventnog i nadahnutog dok prenosi vaterpolo i fudbal... Počivaj u miru, Mikiću. Saučešće tvojoj porodici i Kikindi - napisala je Vesna Dedić u oproštajnoj poruci.

Tokom studiranja je počeo da radi na Televiziji Beograd gde ga je, po preporuci kolege sa fakulteta, doveo Rade Popović, autor kultne emisije "Konji preko jure". Iz "Beogradske hronike" ubrzo je prešao u sportsku redakciju RTS-a gde je izgradio prepoznatljiv stil i autoritet.

Posebno mesto u karijeri ovog novinara zauzima izveštavanje sa velikih vaterpolo takmičenja. Sve je počelo na Evropskom prvenstvu, 1997. godine, u Sevilji. Tokom dugogodišnje karijere pratio je i komentarisao nastupe reprezentacije Srbije na najvećim međunarodnim smotrama, uključujući i Letnje olimpijske igre 2016. u Rio de Žaneiru, kao i utakmice vodećih srpskih vaterpolo klubova, prenosi Instagram stranica "Gradski online".

