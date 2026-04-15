Ćerka glumice Anice Dobre i biznismena Miodraga Miće Sovtića, glumica Mina Sovtić, razvela se od Luke Nikolića sa kojim ima ćerku.

Tim povodom se oglasio njen otac i otkrio je da su oni sudski i dalje u braku i da je Mina trenutno u Rusiji.

⁃ Mina se od muža nije sudski još razvela. Koliko znam sve je u najboljem redu, lepo se slažu i komuniciraju. Na treningu sam, a Mina trenutno boravi u Rusiji. Iskreno, nisam ni video šta je pričala u medijima o njihovom odnosu. To je svakako njihova stvar, nisam se mešao kako u odnos, tako i u odluke. Neka rade kako misle da treba - rekao je Mića Sovtić.

"Ne živimo zajedno već dve godine"

Podsetimo, Mina je progovorila o teškim trenucima kroz koje je prošla, otkrivši da je njenom braku došao kraj.

- Ne živimo zajedno već dve godine, ali naravno, sa svešću da smo odrasli zajedno, nemam šta da kažem na to. Ne bih javno pričala o privatnom životu, negde je najvažnija situacija, barem moj prioritet, je da budemo u dobrim odnosima zbog ćerke Lune. Nije se desilo ništa ogromno, ništa toliko strašno, baš nam je prioritet ćerka. Toliko mi je drago da imam dete i da je on otac, to je negde i normalno. Kad si sa nekim toliko dugo zajedno, lepo je imati nekog ko vas spaja - rekla je Mina, pa dodala:

- I dobro je što smo odrasli zajedno jer onda znamo jedno drugog do srži, načela oko odgajanja deteta su nam ista, tu se u potpunosti razumemo tako da je to u ovim ulogama koje sad imamo najvažnije. Sinhroni smo i nadovezujemo se, negde mislim da je jako nezgodno. Moj brat je dete razvedenih roditelja, dosta sam pričala sa njim i to mi je pomoglo.

Kako je istakla, odluka o prekidu braka nije bila laka, te je sebi dala vreme da se oporavi.

- Idealna situacija ne postoji, pa čak ni kad su vam roditelji u braku, idealna situacija ne postoji. Ima mnogo odluka koje moraš da napraviš kada je dete u pitanju, samo je važno da ih napraviš u korist deteta. Evo sad u ovom trenutku, nadam se da sam malo sazrela, treba vremena da prođeš kroz neke stvari i osećanja, moraš da odboluješ neke stvari, ne postoji flaster za ovakve situacije – kazala je Mina Sovtić gostujući u podkastu "Podcast u pidžamama“.

