Braća Vizli – Aleks, Mičel i Šon – postali su viralna senzacija jer sve važne životne odluke donose zajedno, pa čak i kada je u pitanju transplantacija kose.

Transplantacija kose u Turskoj postala viralna priča

Ove identične trojke, stare 33 godine, žive u Šerman Ouksu u Kaliforniji i već godinama dele svoj život na internetu. Međutim, u februaru su otišli korak dalje i odlučili da javno dokumentuju odlazak u Istanbul na transplantaciju kose.

Kako je objasnio Šon, ideja je potekla od njega:

„Počeo sam brzo da gubim kosu i odlučio sam da je vreme da nešto preduzmem. Nisam mislio da će mi braća dozvoliti da imam bolju kosu od njih, pa su odlučili da krenu sa mnom.“

Gubitak kose kod mladih: razlog za zajedničku odluku

Braća Vizli su priznala da su znali da će se svi suočiti sa gubitkom kose, jer su identične trojke.

„Kada se Šon prvi suočio sa tim, bilo je jasno da ćemo i mi“, rekao je Aleks.

Njihova povezanost i navika da zajedno donose odluke učinila je da ovaj potez postane zajednički izazov, a ne individualna odluka.

Kako izgleda transplantacija kose u Istanbulu

Operacija transplantacije kose obavljena je 24. februara u jednoj klinici u Istanbulu i trajala je skoro osam sati.

Prema njihovim rečima:

procedura je prošla bez komplikacija

bol je bio minimalan

osoblje klinike bilo je profesionalno

Međutim, najveći izazov bio je oporavak.

„Najteže je bilo spavanje – morate da spavate pod određenim uglom i pazite da ne oštetite presađenu kosu“, objasnio je Šon.

Oporavak nakon transplantacije kose

Nakon zahvata, braća su nastavila da dele svoje iskustvo sa pratiocima, uključujući i faze oporavka.

Uprkos nelagodnostima, nisu izgubili smisao za humor:

„Izgledaš pomalo kao Frankenštajn, ali kada su tu još dvojica koji izgledaju isto – sve je lakše“, našalio se Šon.

Porodična veza jača od svega

Iako je transplantacija kose bila glavni povod putovanja, braća ističu da je najvažniji deo iskustva bila njihova međusobna povezanost.

„Provodite što više vremena sa porodicom i ne zamarajte se sitnicama“, poručio je Mičel.

Aleks je dodao realnu sliku odnosa:

„Svađamo se svaki dan, ali porodica je nezamenljiva.“

Rezultati i šta dalje

Braća Vizli sada čekaju konačne rezultate transplantacije, a proces oporavka teče po planu. Već su se vratili svakodnevnim aktivnostima, uključujući i treninge.

Ova viralna priča o transplantaciji kose u Turskoj pokazuje da iza estetskih zahvata često stoje lične priče, ali i snažne porodične veze koje traju ceo život.