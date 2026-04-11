Pevačica Jelena Gerbec dva puta se razvela od Vladana, oca svoje dece. Prvi put je ona bila inicijator, dok priznaje da se drugi krah desio zbog njenog bivšeg supruga.

- Pukla sam sa živcima i nisam mogla više to da izdržim. Bilo mi je preteško, previše obaveza... Sve je bilo na meni - priznala je ona, nakon čega je progovorila o bivšem suprugu:

- Navikla sam da živim sama, možda mi je sve to i smetalo. Nije mi bilo dovoljno da podeli obavezu, možda sam imala prevelika očekivanja. Ne znam šta je tu, ne mogu da uđem u njegovu glavu, a opet mi je glupo da govorim samo ja o tome, a da se ne čuje druga strana - navela je Jelena i otkrila da je ona donela odluku da se razvedu:

- Tražila sam razvod. Rekla sam da ne mogu više i da je najbolje da se razvedemo. Ne mogu sada tačno da se setim, ali valjda u tim momentima ti bude pun ku**c svega i ispališ Bog zna šta. Prihvatio je to, a ja sam se spakovala i otišla sam u Vrdnik sa Sofijom - otkrila je pevačica.

"Spavali smo u odvojenim sobama"

- Drugi put je on tražio razvod. Spavali smo u odvojenim sobama, ja sa decom, a on u svojoj sobi. To mi je bilo neprihvatljivo. Radim i ja, umorna sam, kažem "Uzmi nekad decu, zameni me, pusti me malo da ja odspavam". Možda sad mnogo zalazim u intimu. Nakon toga sam opet krenula da budem ona stara, nadrndana žena. Jedno veče me je pozvao i rekao "Ne mogu više ovako. Ti si opet takva." Samo sam ćutala i govorila u sebi "Bože, hvala ti". Zato što nije vodilo negde, a nisam htela ja da krećem drugi put jer sam već pojela go**o. Mislila sam proći će, on će da se iživi, deca će da porastu, da prihvati da je to naš život, ali desilo se to da je on pokrenuo i sutradan sam rekla "U redu". Bio je petak, odradila sam vikend. Deca su bila kod mojih, a ja sam se vratila sa nastupa i spakovala stvari. Tada smo definitivno presekli - rekla je Jelena za Hajp.

