Stefan Tomić, blokader plenumaš sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, poručio je blokaderskoj parlamentarnj opoziciji da treba da stane "iza" blokaderske, takozvane "studentske liste" i da je podrže."

Voditeljka Olja Bećković se umešala jer je i njoj bilo začuđujuće dokle su spremni plenumaši da idu u javnom ponižavanju blokaderskske parlamentarne opozcije, praktično im poručujući da treba da se povuku sa izbora i da ih kao sluge slušaju.

- Ali ne da stoje iza vas, nego da budu sa vama? - pokušala je da "ispravi" blokadera, ali pošto nije dobila reakciju, voditeljka je nastavila:

- Ako sam vas dobro razumela, vi ste sad rekli 'da stanu iza nas i da nas podrže'. To je onaj model 'nemojte da učestvujete'... Jesam li dobro interpretirala?" - upitala je Bećković.

Na ovo pitanje blokder Tomić je odgovorio: "Tako je! Apsolutno".

Ovim je još jednom potvrđeno da brutalan sukob za prevlast u blokaderskim redovima sve više bukti.

