Pevačica Zorica Marković iza sebe ima dva braka, a sada je govorila o izazovima sa kojima se susretala kada je porodici saopštila da se razvodi.

Kako je istakla, u to vreme nije bila česta pojava da se žena razvede, te je otac želeo da je ubije kada se vratila u porodičnu kuću.

Zorica se sada prisetila trenutka kada ju je otac sačekao sa puškom na vratima.

- Dvocevku je držao u rukama. Majke mi, dvocevku. Stalno ju je držao o zidu, išao u lov. Kada sam došal i vratila se kući, videla sam da tu nema života, a on ovako nanišanio. Stao je moj brat Milan ispred mene. To je bila sramota i bruka, naopako da se vratiš kući. Kad sam videla one dve cevi baš sam se uplašila. Stala mama pored mene, a brat Milan, život sam mu dužna, rekao je: "Pucaj u mene, u nju ne". Gurnula sam brata i rekla sam: "Pucaj u mene, ne u njega". I onda smo se tako jedno tri puta preklapali i tata je počeo da se smeje. Jako gadan osećaj, umrla sam, oduzela sam se. Malo mu je trebalo, takva su bila vremena, bilo je sramota - ispričala je Zorica gostujući u emisiji "Amidži šou".

Muževi je varali

Podsetimo, Zorica je jednom prilikom otkrila da su je oba muža prevarila.

- Prvi muž me je prevario samo jednom i nikad više, a drugi nekoliko puta, a ja sam jednu prevaru otkrila i tu je bio kraj. Bila je promocija "Mirno spavaj, nano", pucalo je sve. Tad sam dijamantsku ploču izdavala. Ne mogu da kažem da ga nisam volela, ali nisam mogla da mu oprostim. Tada su sedeli po nekim kafanama i to je bilo skupljanje. Završila se promocija, cveće, pokloni, otišla sam kući, a đavo mi nije dao mira - rekla je pevačica jednom prilikom.

