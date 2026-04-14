Ko je zapravo pobedio na izborima u Mađarskoj? Soroš i Rotšild otvoreno slave rušenje mađarske države



Pobeda Petera Mađara na izborima u Mađarskoj, čoveka koji je sopstvenu porodicu žrtvovao radi zrna vlasti, oduševila je mnoge idolopoklonike nakaradnih i antihrišćanskih vrednosti širom Evrope i sveta.

Međutim, oni čija je ovo pobeda zapravo bila, javili su se sami. Među prvima su se oglasili Aleks Soroš i Nat Rotšild, naslednici „filantropskih“ imperija svojih očeva Džordža i Džejkoba. Proslavljajući poraz Viktora Orbana, a zapravo poraz Mađarske, poslali su poruku da ako je narod zaveden i ako ne razmišlja svojom glavom, oni mogu da rade šta žele.

Zaista, Soroš i Rotšild nisu uputili čestitke Mađaru, kako se to radi u ovakvim situacijama. Naprotiv, Rotšild je istakao da je „lepo probuditi se i videti da je Mađarska još uvek demokratija“. Na kraju svoje „čestitke“ napisao je i „Ćao, Orbane“.

S druge strane, Soroš je naveo da je „narod Mađarske uzeo nazad svoju zemlju, glasno odbacujući ukorenjenu korupciju i strano mešanje“.

Otvoreno podrugivanje obojice narodu Mađarske razotkrio je Ilon Mask, koji je u ime svih slobodoljubivih ljudi na svetu naveo da je „Soroševa organizacija preuzela Mađarsku“.

Zaista, zanimljivo je to da duboka država uvek, najčešće kroz simbole, pokazuje da je prisutna i da je nešto njen projekat. Peter Mađar u ovom slučaju nije važan. On je figura na čelu jedne organizacije, partije Tisa, za koju se ispostavilo da ima logo koji je gotovo istovetan logou fondacije Braće Rokfeler.

Poznati logo Braće Rokfeler – „Jedan svet“ – odražava filozofiju rada fonda, kako sami navode. Upravo naziv loga najbolje govori o cilju fondacije da sruši suverenitet svih država na svetu i da stvori jednu globalističku vladu kojom bi se upravljalo iz jednog centra. Mađarska je za njih samo jedna od država koja je trebalo da žrtvuje svoj suverenitet zarad globalističkih ciljeva.

Takođe, ono što je sasvim jasno jeste da oba loga, i onaj Braće Rokfeler i onaj Tisin, predstavljaju oči sove, ptice koja je simbol mudrosti, duhovne spoznaje, transformacije i promene, te je čuvar noći.

Kao takva, sova je idealna kao simbol među okultnim društvima, pokazujući da određena grupa, kult ili sekta poseduje posebnu mudrost i znanja koja proishode od Lucifera (lučonoše, Satane), koji je duhovni otac i koji će pomoći da dođe do promene i transformacije.

Svi se dobro sećamo kada su predvodnici ogranka blokadersko-terorističke sekte na fakultetima u Srbiji za svoj zaštitni znak uzeli sovu, želeći da kažu širokim masama da su jako mudri i da poseduju znanje. Ipak, da li je ta „mudrost“ bila njihova ili je, kao u slučaju partije Tisa, njeno ishodište mnogo mračnije i vodi ka „Jednom svetu“?

Takođe, nije li simptomatično i to da su finansijeri Mađarove Tise i blokadersko-terorističke sekte identični? Sve globalističke marionete iz NVO sektora – CRTA, Građanske inicijative, Trag fondacija, YUCOM, BIRN, CINS – finansiraju „filantropi“ poput Soroša ili Rokfelera, kao i velike agencije poput ugašenog USAID-a, NED-a, NDI-a, EED-a, raznih zapadnih ambasada i Evropske unije.

CRTA, najzvučnija među njima, koja predstavlja trojanskog konja duboke države na svakim izborima, od čije procene da li su izbori „fer“ ili ne zavisi da li će u Srbiji početi građanski rat ili ne, za 12 godina je dobila 17,5 miliona dolara. Među njenim glavnim finansijerima su upravo USAID, Fond Braće Rokfeler, Ambasada Velike Britanije i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Trag fondacija, predvodnik „filantropije“, odnosno fondacija preko koje se dele sredstva duboke države, dobila je za taj posao 28 miliona dolara, što više ni ne kriju, već ponosno ističu na svom sajtu. Najveći finansijeri su upravo USAID i Fond Braće Rokfeler. Sva ta sredstva završila su u organizacijama ili džepovima pojedinaca koji su tokom obojene revolucije predano radili na rušenju Srbije.

Kada u obzir uzmemo iste simbole koje koriste fondacije duboke države, mađarska Tisa i blokadersko-teroristička sekta, kao i iste finansijere koje imaju, sasvim je logično da se zajedno raduju porazu jedne suverene države i njenog naroda. U Novom Sadu je šačica ekstremista izašla i na Trg slobode, želeći da pokažu da će i oni na isti način da sruše Srbiju.

„Slavlje“ blokadersko-terorističke sekte posebno je bilo vidljivo na društvenim mrežama. Svesni da ne postoji način da pobede na izborima u Srbiji, a svesni i toga da su srpski narod i institucije države Srbije porazili obojenu revoluciju, oni se kao davljenik hvataju za svaku slamku. Prizivajući pobedu duboke države nad Srbijom i poraz sopstvene zemlje, pominjali su da „Tisa teče na jug“, predviđajući da će globalističke snage nastaviti da napreduju ka Srbiji.

Među onima koji su slavili istakli su se lideri pro-NATO opozicije, koja nije opozicija vlasti u Srbiji, nego opozicija samoj Srbiji, ali i ogranak blokadersko-terorističke sekte na fakultetima, koji su oduševljeno objavljivali poruke, upoređujući sebe sa zaposlenikom duboke države Peterom Mađarom.

Trka za to mesto miljenika duboke države tek predstoji. Otvoreno sukobljavanje blokadera i terorista oko izborne liste i imena na njoj uveliko je u toku. Pro-NATO opozicija čeka svoj momenat, a pobednik te unutarblokaderske borbe se ne nazire.

Ipak, jedno je sasvim jasno kada je u pitanju Peter Mađar, ali i njegovi „učenici“ iz Srbije.

Ako „njegovu pobedu“ najglasnije i otvoreno slave predstavnici duboke države, ako svi oni iz Brisela koji žele rat i krvoproliće slave sa njim, ako je logo njegove stranke napravljen po uzoru na logo Rokfelerove fondacije – da li je on kandidat duboke države?

Tamo gde pobeđuje duboka država, narod gubi svoju državu.