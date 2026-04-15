Izraelske bezbednosne snage sprečile su pokušaj ilegalnog ulaska u zemlju nakon što su u kamionu za prevoz smeća na prelazu u Šomronu otkrile 68 Palestinaca.

Kamion je dolazio iz područja Palestinske samouprave i kretao se prema centralnom delu Izraela. Inspektori su postali sumnjičavi, pa su pozvali vojsku u pomoć. Pregledom komore za smeće pronađeno je na desetine osoba skrivenih unutra. Svi su uhapšeni i predati na ispitivanje.

Vozač kamiona, tridesetogodišnji muškarac iz Kafr Kasima, takođe je uhapšen. Utvrđeno je da nema vozačku dozvolu za tu vrstu vozila.

Izraelske bezbednosne snage ističu da su ovakvi slučajevi sve češći i da predstavljaju "teroristički rizik".