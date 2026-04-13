Jutjuber Mario Vrećo, poznat po tome da bez zadrške komentariše aktuelne teme i često ukazuje na problematične pojave u društvu, ponovo je podigao buru na mrežama.

Ovoga puta, na svom Jutjub kanalu objavio je video u kom je govorio o ponašanju Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase i načinu na koji, zarad pregleda, dovode mentalno nestabilne ljude do ivice pucanja.

- Domaći jutjuberi su shvatili da je najbolji način da dobiješ preglede tako što ćes da spojiš mentalno nesnađene ljude, postaviš ih ispred kamere i pustih ih da vidi'š šta će da urade. Marko Džek, Toni Montana i Marko Mladić su najveće zvezde. Ali šta kada se to pretvori u maltretiranje? Šta kada psihički maltretiramo čoveka do te granice, pa on počne da preti samoubistvom - započeo je Mario.

- Kao miš u labaratoriji. Testira se mesecima koliko mentalno nestabilan čovek može da izdrži. Sad se dešava da puca. Ono što Marko Džek trpi je psihička tortura od koje bi normalan čovek poludeo, a on je već psihički nestabilan. Mesecima mi izlaze snimci sa lajvova na kojima gostuje gde besni, plače i Baka Prase koji mu se smeje. To je bukvalno prizor siledžije iz osnovne i srednje škole - nastavlja jutjuber.