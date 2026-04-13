Jutjuber Mario Vrećo, poznat po tome da bez zadrške komentariše aktuelne teme i često ukazuje na problematične pojave u društvu, ponovo je podigao buru na mrežama.
Ovoga puta, na svom Jutjub kanalu objavio je video u kom je govorio o ponašanju Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase i načinu na koji, zarad pregleda, dovode mentalno nestabilne ljude do ivice pucanja.
- Domaći jutjuberi su shvatili da je najbolji način da dobiješ preglede tako što ćes da spojiš mentalno nesnađene ljude, postaviš ih ispred kamere i pustih ih da vidi'š šta će da urade. Marko Džek, Toni Montana i Marko Mladić su najveće zvezde. Ali šta kada se to pretvori u maltretiranje? Šta kada psihički maltretiramo čoveka do te granice, pa on počne da preti samoubistvom - započeo je Mario.
- Kao miš u labaratoriji. Testira se mesecima koliko mentalno nestabilan čovek može da izdrži. Sad se dešava da puca. Ono što Marko Džek trpi je psihička tortura od koje bi normalan čovek poludeo, a on je već psihički nestabilan. Mesecima mi izlaze snimci sa lajvova na kojima gostuje gde besni, plače i Baka Prase koji mu se smeje. To je bukvalno prizor siledžije iz osnovne i srednje škole - nastavlja jutjuber.
- Kada gledaš kako čoveka sa duševnim problemima, kako ga siledžije maltretiraju, dok on paniči, nervira se, moraš da vidiš da je pogrešno. I sad, dok to njima odgovara, dok ga zezaju pred svima, sve je super. A kad odreaguje onako kako ne treba... Hajde da izanaliziramo situaciju i da vidimo ko je ovde ustvari krivac. U poslednjoj svađi on preti samoubistvom, šalje poruke, snima lajvove. Svi oni ne mogu da veruju šta se dešava. Šta je neverovatno? Lično, ovo malo što znam o Marku Džeku, meni je sve to ekstremno verovatno. Čudan je, ali nije mnogo kompleksan. Ima ograničen broj izbora koje će on napraviti kad ga staviš u datu situaciju - istakao je Mario.
- Prijatelji Bake Praseta, što moraju da ponavljaju isto to, jer kao oni hoće u isto vreme da ga tretiraju kao ludaka i da ga tretiraju kao normalnog čoveka. A znate šta u čemu je štos? Kada bi se Marko Džek ponašao kao normalan čovek, nikad se više ne bi pojavio na lajvu kod Bake Praseta. Jedina odgovorna osoba ovde je Baka Prase - govorio je Vrećo.
- Nema potrebe da znate sve situacije koje se dešavaju, dovoljno je da znate dve stvari, Marko Džek je mentalno nesnađena individua, fali mu daska u glavi. Zato ga Baka Prase zove na svoje strimove. Bogdan to zna i maltretira mentalno obolelog čoveka, dok je smešno za program, onda je u redu. Međutim, kada Marko odreaguje kako ne Iliću ne odgovara, onda je u fazonu: "Čekaj bre, šta ovaj ludak radi? Ne mogu da verujem da se on ovako ponaša. " Šta ne možeš da veruješ? Jedino baka Prase ima odgovornost u ovoj situaciji - objasnio je Mario.
- Čovek više ne može da trpi. Plače, kumi, moli, preti samoubistvom. Baka Prase mu se smeje... - zaključio je jutjuber u svom videu.
