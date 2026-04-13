Portparol iranske vojske, potpukovnik Ebrahim Zolfakari izjavio je danas da ako iranske luke budu meta napada, nijedna luka u Persijskom ili Omanskom zalivu neće ostati bezbedna.

On je naglasio da će se zaštita pomorske bezbednosti u iranskim vodama nastaviti, prenosi iranska televizija Pres.

"Brodovi povezani sa neprijateljem nemaju i neće imati pravo da prolaze kroz Ormuski moreuz. Drugim brodovima će biti dozvoljeno da prođu kroz moreuz u skladu sa propisima Oružanih snaga Islamske Republike Iran", kazao je Zolfakari.

Dodao je da će Iran, s obzirom na stalne pretnje, implementirati stalni mehanizam za kontrolu Ormuskog moreuza, čak i nakon rešavanja trenutne krize. Zolfakari je rekao da su ograničenja koja su Sjedinjene Američke Države uvele na pomorski tranzit u međunarodnim vodama nezakonita i ravna pirateriji.

Iran je uveo ograničenja na prolaz kroz Ormuski moreuz od početka američko-izraelskog rata 28. februara a iranski parlament je unapredio nacrt zakona kojim bi se uvele tranzitne takse u nacionalnoj valuti i eksplicitno zabranio ulazak američkih i izraelskih brodova.

U odgovor na iransku blokadu Ormuskog moreuza, američki predsednik Donald Tramp naredio je mornarici SAD da blokira Ormuski moreuz za sve brodove koji idu ka iranskim lukama, ili isplovljavaju iz njih, koja je stupila na snagu danas u 16.00 sati, po istočnoevropskom vremenu. U ratu SAD i Izraela protiv Irana na snazi je dvonedeljno primirje, koje je počelo 8. aprila.