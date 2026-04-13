Aleksandra Tadić Cipka nedavno je ostala bez supruga, a nedugo zatim je otkrila da ne može da ima decu.

Pored toga Cipka je istakla da niti može niti želi da sebi rodi dete i da zbog toga ne mari za osudu okoline.

- Moraš sebi da rodiš dete. Šta to znači? Ne želim da rađam sebi dete, nek me osudi ko hoće. Niti mogu niti želim. Dete se rađa iz ljubavi. Zvučaće grubo, ali nekad dete dođe kao sredstvo za zadržavanje muža ili je muž sredstvo za dobijanje deteta, a nama sredstva nisu bila potrebna. Voleli smo se, ne žalim da nemam dete, pomirila sam se sa tim. Daleko od toga da nisam htela, ali ne može, tako je kako je - rekla je pevačica za Hajp.

Testament Cipkinog muža

Pevačica je stala na put spekulacijama da joj suprug nakon smrti nije ostavio ništa.

- Nije istina da je moj suprug pisao testament. On ne postoji, jer smo imali potpuno drugačije planove. Imali smo ostavinsku raspravu. Odrekla sam se svega u korist njegove dece. Možda nisam rodila dete, ali ga imam - priznala je ona.

Progovorila o zdravstvenim problemima

Aleksandra Tadić Cipka prvi put je progovorila o zdravstvenim problemima koji su je zadesili nakon što je nedavno ostala bez supruga.

Na svom Instagram profilu je otkrila kroz šta je prolazila, te istakla da se stres odrazio na njeno zdravlje, da je bila u depresiji, a potom nedavno operisala i glasne žice.

- Evo jedne užasne, ali poučne objave od mene. Zbog svih divnih poruka i podrške koju sam dobijala sve ovo vreme dugujem vam iskrenost i neka objašnjenja. Najodvratnije lice koje sam gledala svakog dana šest meseci bilo je moje lice. Terapija i najgora moguća depresija koju ne želim nikome na ovom svetu! Sve lepe letnje dane provela sam zatvorena u kuci, uskraćena i za treninge u kojima sam imala bar mali beg od realnosti, jer ovaj lek ima mnogo neželjenih dejstava, jedan od njih je i neverovatan bol u mišićima i kostima. Da bi se izbegle moguće povrede doktor mi je zabranio i trening i sunce! Ne bih više o ovom periodu jer mi budi užasan nemir. Nije me bilo nigde, bila sam prinuđena da odbijem sve moguće pozive na snimanja, emisije, razna gostovanja… Ako me niste tada razumeli, iz priloženog vam je sada sigurno jasno. Ovakva sam samo i bila za svoja četiri zida - rekla je Cipka, te otkrila da su potom usledili ginekološki problemi.

- Kao uzrok svih ovih akni i bubuljica koje su bile na mom licu bile su ciste na jajnicima i disbalans hormona… Neko vreme nisam imala ni ciklus, a ono što mi je pomoglo kod tih “ženskih stvari” je jedan narodski lek. Recept sam dobila od divnih sestara sa ortopedije na Banjici. Pola litre meda i 500gr mlevene čuvarkuće pomešati u teglu, obmotati je folijom, držati u frižideru i svako jutro pre jela uzimati jednu drvenu supenu kašiku. Meni je pomoglo, ako imate neki sličan ili isti problem, pokušajte.

Kako je dalje otkrila, dobila je i dijagnozu želudačne kile.

- Moj stomak posle “nameštanja želuca” je izgledao strašno. Ovog problema se još nisam potpuno rešila i pravi mi velike probleme. Ako imate neki dobar savet, pišite mi. Znam da ne smem piti kafu i konzumirati cigarete. Nalaz od psihijatra i terapija… Ne bih mnogo komentarisala, samo ću reci crkva, manastir, post i molitva, to je pomoglo mom mentalnom stanju. Od svih lekova koje sam pila budili su u meni neke sumanute emocije bes, agresiju...

Navela je i da je osetila mračnu stranu svog posla.

- Pokušajte menjati sebe, budite svesni prolaznosti svega, i dobrog i lošeg. Sami birate da li želite da vam bude dobro što je jako teško ili ćete izabrati lakši put, leći u krevet i prepustiti se crnim mislima i upasti u kandže depresije. Naučite se strpljenju i trpljenju. Volite posao koji radite kakav god da je, ali uvek težite da budete sve bolji u svemu. Jako sam se napatila u poslednje dve godine jer osetih i mračnu stranu svog posla. Onu kada hoćeš, a ne možeš. Kada dobiješ strah od svake svirke jer znaš da te nešto muči i da ne možeš da daš ni 20% sebe. Kada samo moraš da misliš kako ćeš iskontrolisati svoj glas koji ne može da se iskontroliše. Pa ti se uzlupa srce od straha, oblije te hladan znoj, želudac ti kuca u grlu... Pevaš, a iznutra se boriš za život, po nekoliko sati ti osećaji traju. To je takav profesionalni hendikep. Nemaš ničiju podršku, ničije 100% razumevanje, svi su dobri savetnici, a niko te zapravo ni ne sluša ne razume.

Takođe, Aleksandra je istakla i da je poslušala psihijatra.

- Ova gospođa je danas operisala glasne žice, jer je ipak u njima problem. Doktor mi je nacrtao šta je zapravo uradio na operaciji i šta je bio problem. Ako opet budem ona stara, a daće Bog, uramiću doktora, mog kolegu Acu i čoveka koji mi je sve ovo otkrio i uputio me, a to je moj tekstopisac Mikos. Pomogli su mi, dali mi kontakte, savete i njihov sam dužnik! A dok sam kroz sve ovo prolazila, neki su mi se smejali iza leđa, snimali me krišom u neslavnim situacijama i pokazivali ostalima da se zabave. A zamislite, bavimo se istim poslom. Oprostila sam i ne želim im da ikada osete ovu nemoć na svojoj koži. Zašto sam vam baš sve rekla, pa nešto sam i psihijatra poslušala. Kažu da treba sve reći naglas i nekome da se tako olakša duša. I eto - zaključila je pevačica.

