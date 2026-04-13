Poznata književnica Vedrana Rudan već duže vreme vodi najtežu životnu bitku sa opakom bolešću, o čemu otvoreno i redovno piše na svom blogu.

U trenucima kada prolazi kroz lečenje, njen najnoviji tekst pod nazivom "Da se još jedanput rodim" duboko je potresao i rasplakao javnost.

U svom prepoznatljivom, britkom i beskompromisnom stilu, Vedrana je ogolila dušu govoreći o prirodnom životu i tome šta bi promenila, kada bi ponovo dobila priliku za novi početak.

- Da se još jednom rodim… Rekla bih sebi da jednom neću biti curica i otići ću od oca zauvek. Jednom neću biti curica i otići ću od mame zauvek. Čitala bih knjige i naučila da princ ne postoji. Tukla bih momke kad bi mi rekli da imam ružan nos i krakate noge.

- Znala bih da sam lepa i da ću biti još lepša i da neću plesati u venčanici uz kretena, zato što nije navukao zaštitu. Uradila bih test za trudnoću, a onda prekid trudnoće. Nekoliko meseci kasnije bila bih srećna, jer nisam otišla na prekid. Plesala bih na drugoj svadbi onako kako sam plesala na drugoj svadbi, vitka i uvučena u crno odelo - napisala je Vedrana, pa dodala:

- Voli li me iko? Ko sam ja? Znala bih da je život kratak, ljudi zli, a ja slepa. Znala bih da je život kratak, ljudi dobri, a ja slepa. Satima bih gledala fotografije svoje dece i pitala se, ko je u pravu, oni ili ja? Šta znači biti u pravu? Šta je istina? Zašto je danas ljubav plavo srce, a ne dugi, čvrsti zagrljaj i bljesak u očima? Voli li me iko? Ko sam ja? Princeza na zrnu graška? Sluškinja u vreći smeća? - istakla je Rudanova.

