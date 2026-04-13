Uskršnje primirje u Ukrajini završeno je, zabeleženi su sukobi i kršenja prekida vatre, dok se Rusija i Ukrajina pripremaju za nastavak borbi.

Ruske snage izvršile udare na više ukrajinskih gradova

Ukrajinske regije Donbas, Harkov, Dnjipropetrovsk i druge pogođene su danas nizom vazdušnih i raketnih udara ruskih snaga.

Eksplozije su se odigrale tokom noći i ranog jutra, a korišćeni su sistemi naoružanja "Geranium" i "Gerbera".

Video snimci prikazuju udare i požare u Dnjipropetrovsku i Kirovohradu, dok lokalne vlasti prate posledice.

Nastavljaju se borbe u pravcu Kramatorska

Lider DNR Denis Pušilin izjavio je da ruski vojnici uspešno napreduju u oblasti Sergejevke, oko sedam kilometara od Kramatorska.

Na krasnoarmejsko–dobropoljskom pravcu borbe se vode u naseljima Belicko, Pavlovka i Novi Donbas, dok se u rejonu Grišina beleži poboljšanje položaja u pravcu Sergejevke.

Pušilin je dodao da su ruske snage poboljšale pozicije u Tatjanovki i Prišibu, prekinuvši puteve snabdevanja ukrajinskog garnizona. Ova sela se nalaze duž reke Severski Donjec kod Svjatogorska, na čijim obodima se i dalje vode borbe.

Kramatorsk je strateški važan grad u aglomeraciji sa Slavjanskom i Konstantinovkom, služeći kao transportno-logistički čvor i utvrđeno područje za Oružane snage Ukrajine.

Rusija prijavila više od 6.500 kršenja primirja

Ukrajinske oružane snage prekršile su uskršnji prekid vatre 6.558 puta, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Navodi se da je, tokom dana je smanjen intenzitet borbenih dejstava i neprijateljske vatre duž cele linije fronta.

"Uprkos tome, ruske jedinice su odbile tri napada ukrajinskih oružanih snaga u zaporoškom pravcu. Ukrajinske jedinice su pokušale da napreduju iz područja sela Pokrovskoe ka selima Gaj i Otradnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti", saopštava ministarstvo.

(Izvestija)

Ukrajina napadnuta s oko 100 dronova

Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su do jutros u 8 časova 87 od 98 ruskih dronova, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.

(Ukrinform)

Tokom noći oborena 33 drona

Ruska sredstva PVO tokom noći su presrela i uništila 33 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Dronovi su oboreni iznad teritorija Belgorodske, Kurske, Rostovske, Brjanske i Smolenske oblasti, kao i Republike Krim.

Dron Oružanih snaga Ukrajine detonirao je u Grajvoronu, u Belgorodskoj oblasti, pri čemu je jedna žena zadobila lakšu ranu od gelera i barotraumu, saopštio je gubernator regiona Vjačeslav Gladkov.

Generalštab Ukrajine: Rusija prekršila 11.000 puta primirje

Tokom proteklih 24 sata na frontu je bilo 107 sukoba, a tokom celog "uskršnjeg primirja" ruske snage su 10.721 put prekršili primirje, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine.

"Generalno, tokom proglašenog primirja, nije bilo raketnih, vazdušnih udara, niti udara kamikaza dronova (kao što su `šahed/gerber`), ali je istovremeno neprijatelj izvršio 1.567 artiljerijskih napada na položaje naših trupa; sproveo je 119 jurišnih operacija; i naneo 9.035 udara kamikaza dronovima (od čega: 2.205 tipova `italmas`, `lanset` i `molnija`; 6.830 FPV dronovima)."

Ukupno je zabeleženo 10.721 kršenje od strane neprijatelja od proglašenja prekida vatre, navodi Generalštab.

(Ukrajinska pravda)

Upozorenje na dronove u Lenjingradskoj oblasti

Gubernator Aleksandar Drozdenko je objavio upozorenje na na pad bespilotnih letelica u toj ruskoj oblasti.

"Pažnja! U vazdušnom prostoru Lenjingradske oblasti proglašena je pretnja od dronova", napisao je on na Telegramu.

(Izvestija)

Napad dronova na Zaporožje

U Zaporožju se čuju eksplozije, grad je pod napadom ruskih dronova.Ratno vazduhoplovstvo upozorilo na kretanje dronova ka Zaporožju sa zapada i juga.

Proglašena je vazdušna uzbuna širom Zaporoške oblasti.

(Ukrinform)