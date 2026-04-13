Mađarska će morati da pregovara sa Vladimirom Putinom bez obzira na promenu vlade, izjavio je Peter Mađar, lider stranke Tisa, koja je osvojila većinu na nedavnim parlamentarnim izborima.

"Moraćemo da sednemo za pregovarački sto sa ruskim predsednikom. Geografski položaj ni Rusije ni Mađarske se neće promeniti. Naša energetska zavisnost će takođe ostati. Pregovaraćemo“, rekao je Mađar u intervjuu za lokalne novine Népszava, prenose RIA Novosti.

Istovremeno, političar je pojasnio da ne namerava da ulazi u prijateljski dijalog.

Napomenuo je da ne želi da zastupa interese Ukrajine u dijalogu sa ruskom stranom

Takođe, rekao je da u Mađarskoj "niko ne želi proukrajinsku vladu, svi žele promađarsku", prenosi Unijan.

"Bilo bi lepo imati vladu koja se bavi stvarnim problemima mađarskog naroda", poručio je Mađar.



Podsetimo, samo jedan dan nakon izbora u Mađarskoj na kojima je Fides Viktora Orbana izgubila vlast, Rusija je Mađarsku označila kao neprijateljsku zemlju.