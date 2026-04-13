Branki Lazić, majci pevača Darka Lazića, nakon smrti mlađeg sina velika podrška je emotivni partner Dragan Paunović, koji je za domaće medije ispričao kako se porodica bori sa gubitkom.



Porodica Lazić zavijena je u crno nakon što je Dragan Lazić 11. marta nastradao u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

Uprkos ogromnom bolu kroz koji prolaze, porodica Lazić obeležiće Vaskrs, kako dolikuje, zbog dece.

- Za Vaskrs će verovatno nešto organizovati, najviše zbog dece. Iskreno, ne verujem da će biti pravo slavlje, ali zbog njih mora bar malo da se obeleži, koliko god da je teško. Mnogo je teško... meni je teško, a mogu da zamislim koliko je tek njima - otkrio je Dragan.

- Nažalost, kako je - tako je. Velika je žalost i tragedija. Dragan je bio jedan izuzetno pozitivan dečko, pun energije i života. Znao je i u najtužnijim trenucima da razveseli čoveka. Baš mi je žao. Šta da vam kažem... Branka se nekako bori, ali joj je najteže. To je nešto najgore što može da se desi. Podržavam je koliko god mogu, ali tu zapravo niko ne može mnogo da pomogne, mora da nauči da živi sa tim gubitkom. Tuga nikada neće proći, ali život mora dalje, i zbog unučića, i zbog Darka i snajke - rekao je Paunović.

Dragan je velika podrška porodici Lazić, a uprkos poslovnim obavezama u inostranstvu, svaki slobodan trenutak, gleda da provede sa Brankom i dođe makar na dan u Srbiju.

- Šta da kažem, moraju dalje. Divim se kako Darko sve to podnosi. Dare je jak, koliko god da mu je teško. Mora dalje, a svaka mu čast koliko je profesionalan u svom poslu uprkos svemu. Uvek je tu za sve, sada je on glava kuće. Želim im mnogo snage dok prolaze kroz najteži period u životu. I dalje ne mogu da verujem da je jedan takav čovek tako otišao - ispričao je Dragan i dodao da se njegova partnerka Branka od Draganove udovice Ivane, koja joj je rodila dve unuke, ne odvaja:

- Snajka Ivana je uz Branku non-stop i mnogo joj znači. Branka se drži koliko može, ali deca još uvek ne mogu da shvate šta se desilo, mala su. Za Vaskrs, nažalost, neću biti tu zbog obaveza u Austriji, ali i zbog moje dece, jer oni žive ovde sa mnom. Ipak, sledeće nedelje ću obavezno doći i biti tu kada budu obeležavali četrdeset dana. Sa Brankom sam u kontaktu tokom celog dana. Videli smo se pre neki dan, bila je kod mene kada sam bio u Srbiji. Trudim se da dolazim što češće, makar na jedan dan nedeljno - govorio je Paunović.

Kako je u daljem razgovoru otkrio, planira da sa Brankom ode na odmor, čim joj bude malo bolje.

- Kada se Branka malo oporavi, planiramo da odemo negde zajedno na kratak odmor. Sada joj je najpotrebniji mir, da polako sve posloži i da bude uz svoju porodicu. Uvek sam tu za nju, kad god zatreba, dolazim bez razmišljanja - zaključio je Paunović.

