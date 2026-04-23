Kršteno kumstvo u pravoslavlju nije samo običaj, već duboko duhovno srodstvo koje nastaje u svetoj tajni krštenja.

U vremenu kada se tradicionalne vrednosti sve češće preispituju, sve više vernika postavlja isto pitanje – šta uraditi kada „staro kumstvo“ izgubi svoj pravi smisao?

Mnogi danas osećaju da odnos sa kumom postoji samo formalno, bez bliskosti, odgovornosti i duhovne povezanosti koju kumstvo podrazumeva.

Šta zapravo znači kumstvo u pravoslavlju?

Kum u pravoslavlju nije samo svedok na krštenju, već i duhovni staratelj. On prati kumče kroz život, učestvuje u njegovom odrastanju u veri i svojim primerom potvrđuje ono na šta se obavezao.

Zbog takvog značaja, pitanje prekida „starog kumstva“ kod mnogih izaziva nelagodu i dileme.

Kada kumstvo izgubi svoju suštinu

Savremeni način života doneo je i nove okolnosti – udaljenost među ljudima, retke susrete, ali i promene u ponašanju i vrednostima.

Dešava se da kum više nije prisutan u životu porodice, da ne učestvuje u važnim trenucima ili zanemari svoju duhovnu ulogu.

U takvim situacijama, mnogi se pitaju da li je ispravno ostati u odnosu koji je izgubio smisao ili potražiti nekoga ko će tu ulogu zaista živeti.

Da li je dozvoljeno promeniti kuma?

Sve češće se javlja želja da kum bude osoba koja je bliska, deli iste vrednosti i aktivno učestvuje u životu porodice.

Ipak, mnogi ne znaju kako da pristupe ovoj odluci – da li je uopšte dozvoljeno prekinuti staro kumstvo i kako to učiniti bez konflikta.

Zbog toga ljudi često ostaju u dilemi između poštovanja tradicije i potrebe da kumstvo ima svoj pravi smisao.

Šta kaže otac Dušan

O ovoj temi govorio je i otac Dušan, koji navodi situacije u kojima može doći do prekida kumstva.

„Staro kumstvo može se prekinuti iz više razloga – ako kum nema muške dece i u godinama je, pa ne može da prati život kumčeta, ako živi daleko i ne može da održava odnos, ako zanemari svoje obaveze ili, ne daj Bože, odstupi od vere.

U svakom slučaju, važno je da dve porodice razgovaraju i otvoreno iznesu razloge. Nije dobro da se kum menja bez obaveštavanja dosadašnjeg kuma“, objasnio je.

Na kraju, jasno je – kumstvo nije samo formalnost, već odnos koji treba da živi i ima smisao. Kada to prestane, odluka postoji, ali mora biti doneta pažljivo i sa poštovanjem.