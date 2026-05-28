Psiholozi upozoravaju da određeni tihi znakovi često otkrivaju da je brak već ozbiljno uzdrman.

Više ne možete da zamislite zdravu i srećnu budućnost sa partnerom

Sve jasnije primećujete da vi i partner imate potpuno različite predstave o budućnosti i ne možete da zamislite da biste ostali ispunjeni ukoliko ostanete zajedno.

Ponekad čak više ne možete ni da zamislite zajedničku budućnost, a možda shvatate da nikada niste ozbiljno razgovarali o tome kako bi vaš život izgledao kasnije — nakon penzije, kada deca odrastu i slično — verovatno zato što nijedno od vas nije tome istinski težilo.

Ne osećate ljubomoru kada zamislite partnera sa nekim drugim

Možda vam je neprijatna pomisao da partner upozna novu osobu sa vašom decom, ali generalno osećate ravnodušnost ili čak olakšanje kada pomislite da bi vaš partner bio u vezi sa nekim drugim.

U najboljim slučajevima, koji često vode mirnom razvodu, verujete da bi partner mogao pronaći osobu koja mu više odgovara i iskreno želite da bude srećan.

U stanju ste da priznate svoj deo problema u braku

Kada možete objektivno da sagledate svoj brak i razumete zašto nije uspeo, često ste već emocionalno počeli da ga posmatrate kao deo prošlosti.

Ako ste i dalje veoma defanzivni i tvrdite da je za sve kriv samo partner, to može značiti dve stvari: ili ste još veoma emotivno vezani za brak, ili će razvod biti pun sukoba i gorčine.

Jasno vidite i dobre i loše strane partnera — bez jakih emocija

Na primer, možete pomisliti: „Moj muž je divan otac, ali veoma loše upravlja novcem.“ Loše osobine vas više ne ljute kao ranije, a dobre vas više ne privlače emotivno kao pre.

Ta emotivna distanca često je znak da se odnos polako raspada.

Počeli ste detaljno da istražujete razvod

Kada počnete da istražujete zakone, finansije, starateljstvo nad decom i slične teme, obično ste već u potpuno drugačijem mentalnom stanju.

Više ne pretražujete tekstove o nesrećnim brakovima, već o podeli imovine, alimentaciji ili drugom braku — a to je za mnoge velika prekretnica.

Trenutna nesreća vam deluje teže od straha od budućnosti

Mnogi ljudi se plaše života nakon razvoda — pitaju se da li će ikada ponovo voleti, finansijski stati na noge ili kako će razvod uticati na decu.

Ali kada su zaista spremni da odu, sva ta strahovanja postaju manja od bola koji osećaju u braku.

Osećate da više niste ista osoba kao kada ste upoznali partnera

Mnogi ljudi koji se razvode imaju osećaj da su se potpuno promenili. Imaju razumevanja za osobu kakvi su nekada bili, ali više ne osećaju da su to oni.

Zbog toga im postaje jasno zašto odnos više ne funkcioniše — oni su se promenili, dok se partner ili nije promenio na isti način ili je krenuo potpuno drugačijim putem. Brakovi često ne opstaju nakon velikih životnih promena poput bolesti, lečenja mentalnih problema ili odvikavanja od zavisnosti.

Mirite se sa činjenicom da ćete manje vremena provoditi sa decom

Danas mnogi roditelji dele starateljstvo, što znači da više ne provode svaki dan sa decom.

Ipak, neki shvate da će tokom vremena koje provode sa decom zapravo biti prisutniji i posvećeniji roditelji nego ranije, kada je brak bio pun tenzije i konflikata. Mnogi ljudi ostaju u nesrećnom braku upravo zbog straha da neće viđati decu dovoljno često. Ali kada shvate da zbog nesrećnog odnosa postaju lošiji roditelji, počinju drugačije da gledaju na razvod.

Psiholozi često primećuju da ljudi nakon izlaska iz konfliktnog braka postaju smireniji, fleksibilniji i emotivno dostupniji svojoj deci.

Više ne verujete da brak može da se popravi čak i kada bi problemi bili rešeni

Dok još želite da partner razume vaše emocije i izvini se zbog prošlih povreda, postoji nada za brak.

Međutim, mnogi ljudi vremenom shvate da njihov partner ne može ili ne želi da pruži ono što im je potrebno. Tada prestaju da očekuju promenu i počinju da zamišljaju život sa nekim drugim, bez teške prošlosti i ogorčenosti.

Takve misli često prethode razvodu.

Doživeli ste trenutak potpune jasnoće da nikada nećete biti srećni u tom braku

Mnogi ljudi opisuju jedan poseban trenutak kada su potpuno mirno shvatili da nikada neće imati zdrav i stabilan odnos sa partnerom. Često kažu da su to osećali godinama, ali je u jednom trenutku sve postalo potpuno jasno.

Taj trenutak često nije dramatičan — naprotiv, donosi mir jer konačno znate šta želite da uradite. Tuga i dalje postoji, ali bes polako nestaje.

Stručnjaci uvek poručuju parovima da rade na svom odnosu kroz terapiju, ali postoje situacije u kojima ljudi osećaju da su već pokušali sve ili da savetovanje više ne može pomoći. U tim slučajevima važno je da jasnije sagledate svoje emocije i donesete odluku o sledećim koracima, piše Your tango.