Netanjahu kaže da ga je potpredsednik SAD Džej Di Vens informisao na povratku sa razgovora sa Iranom u Pakistanu. Izraelski premijer navodi da Amerikanci nisu mogli da tolerišu očigledno kršenje sporazuma od strane Irana da započne pregovore.

"Dogovor je bio da obustave vatru, a da Iranci odmah otvore moreuz - oni to nisu učinili. Amerikanci to nisu mogli da prihvate“, rekao je.

Takođe, prema rečima izraelskih premijera, Vens je rekao Netanjahuu da je centralno pitanje iz američke perspektive „uklanjanje celokupnog obogaćenog materijala i obezbeđivanje da neće biti obogaćivanja u narednim godinama - moguće i decenijama - bez obogaćivanja unutar Irana. To je njihov fokus, i naravno, to je važno i za nas.“

Izrael podržava odluku predsednika SAD Donalda Trampa da uvede pomorsku blokadu iranskih luka, rekao je Netanjahu, dodajući da su dve strane „u stalnoj koordinaciji“.

„Tvrdnje da postoji razdor između nas potpuno su netačne“, rekao je Netanjahu.

„Upravo suprotno je istina. Svako ko je prisustvovao tim razgovorima, kao i svakodnevnim diskusijama koje vodimo sa predsednikom i njegovim timom, može to da potvrdi.“

„Ovakav nivo koordinacije nikada ranije nije postojao - ni u istoriji Izraela, niti u istoriji jevrejskog naroda“, zaključio je Netanjahu.

BONUS VIDEO