Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je privukla pažnju javnosti iskrenim priznanjima o privatnom životu, govoreći otvoreno o trudnoći, emotivnoj vezi i svadbi sa bokserom Milošem Stojanovićem, poznatim kao Tigar, te je otkrila da će praznike provesti u krugu porodice.

-U krugu porodice, sa ćerkom i Milošem, a zatim i sa bratom i snajom, jer smo mi faktički jedna porodica. Sad smo dobili i bebu... - otkrila je Jovana i dodala da ne uživa u farbanju jaja, već tu obavezu prepušta snaji, dok sama više voli da uživa u već pripremljenoj prazničnoj atmosferi.

-Za to je zadužena moja snajka. To ne radim. Ne znam i nemam nikakvu želju za farbanjem jer u tome uopšte ne uživam. Više volim krpicom da pređem jaja. Volim da me čekaju ofarbana jaja, ali ne volim da ih farbam. To jednostavno nisam ja - priznala je voditeljka.

Takođe je govorila o svom odnosu sa partnerom, ističući koliko joj je stalo do njega i kako brine o njemu u svakodnevnom životu.

-Zahtevan je muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtevni. O njemu se stvarno brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem - bila je iskrena, a potom je obelodanila kako se njena ćerka Lea slaže sa njim:

-Božanstveno. Prihvatila ga je najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da sretnem u emotivnom životu - naglasila je Jeremićeva.

Progovorila o trudnoći

Na pitanje o trudnoći ostala je misteriozna i istakla da ni prethodnu nije priznala sve do šestog meseca, te da će isto učiniti i ovog puta.

-Neću ništa da odgovorim na to pitanje... Neka odgovor na to bude, videćemo i pokazaće vreme. Svakako ni prethodnu trudnoću nisam priznala javno do nekog šestog meseca, pa neću ni ovu - kratko je odgovorila i dodala da Stojanovića vidi kao oca svog deteta:

-Vidim ga. Želela bih da rodim muško dete jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. Vaspitan je baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju - rekla je ona.

Dodala je i da smatra da muškarac treba da zarađuje i obezbedi porodicu, ističući da je sve do sada sama sebi i svom detetu obezbedila.

-Zaista ima sve i s njim znaš na čemu si. Nije promenljivog karaktera da jedno vreme glumi jedno, a da se posle promeni za 180 stepeni. Zbog takvih iskustava znam da cenim kvalitet, iskrenost i čast - zaključila je za Telegraf.

