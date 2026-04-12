Vozač motocikla stranih registarskih oznaka poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju poslepodne u tunelu Veliki Gložac na auto-putu A6 Rijeka–Bosiljevo, saopšteno je iz Operativno-komunikacionog centra Policijske uprave primorsko-goranske.

Prema prvim informacijama, u nesreći je učestvovao samo motocikl.

Saobraćaj je u tom delu puta bio obustavljen, a u međuvremenu je ponovo uspostavljen.

U toku je uviđaj na mestu nesreće koji sprovodi Županijsko državno tužilaštvo.

