Goca Lazarević se na Vaskrs uključila u program uživo iz svog doma i pokazala kako je ofarbala jaja, a jedan detalj u njenom dvorištu privukao je posebnu pažnju svih gledalaca.

Naime, dok je Goca Lazarević govorila o tome kako su tekle pripreme za najradosniji hrišćanski praznik, iza nje se mogla videti figura od kartona sa likom pevačice.

- To je moja dvojnica, dobila sam je od najveće obožavateljke - rekla je Goca Lazarević.

Živi u vili na Bežanijskoj kosi

Inače, Goca Lazarević poseduje jednu od najskupljih kuća na estradi. Njen dom se nalazi na Bežanijskoj kosi.

- Najviše volim ujutru da prvu kafu popijem potpuno sama, u tišini, ali napolju, u dvorištu. U stanju sam čak da sa skafanderom i kapom na glavi, čizmama izađem kada je hladno - priznala je Goca, te šokirala izjavom:

- Verujte mi da sam ja ovde, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih – izjavila je pevačica.

